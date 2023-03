Chiara Nasti di nuovo nella bufera: “I vaccini? Meglio di no, non li adoro”

Fa discutere Chiara Nasti. L’influencer, che spesso finisce al centro di polemiche, ha espresso una posizione piuttosto scettica sui vaccini. Scatenando discussioni e critiche sui social. Rispondendo alla domanda di un follower, che le chiedeva se quando era incinta si fosse sottoposta a dei vaccini, Nasti ha risposto candidamente di no.

Ricordiamo che i medici consigliano vivamente alle donne in gravidanza di sottoporsi ad alcune vaccinazioni. Per questo la risposta dell’influencer non è piaciuta a molti. In particolare, Chiara Nasti ha commentato in una Storia Instagram: “I vaccini non li adoro così tanto, ho preferito di no”. L’utente le aveva chiesto se si fosse vaccinata per la pertosse, una malattia che potrebbe rivelarsi anche fatale per un bambino appena nato, motivo per cui i medici consigliano alle madri, nell’ultimo trimestre della gravidanza, di vaccinarsi per trasmettere tramite la placenta gli anticorpi al feto e proteggerlo dopo la nascita, prima che i neonati facciano le vaccinazioni obbligatorie.

Da qui le polemiche via social, con alcuni utenti che hanno accusato Chiara Nasti di posizioni no vax o addirittura di aver messo a rischio la salute del suo piccolo, avuto con il calciatore Mattia Zaccagni. Già nei mesi scorsi l’influencer era finita al centro di polemiche, in particolare per le sue critiche alle “forme dolci” delle donne in gravidanza.