I nuovi progetti in cantiere di Chiara Ferragni che raddoppia i ricavi delle sue società: le cifre da capogiro

I ricavi delle società di Chiara Ferragni sono raddoppiati: quanto guadagna

Nuovi progetti all’orizzonte e ricavi raddoppiati: ecco quanto guadagna Chiara Ferragni con le sue società secondo un’analisi de Il Sole 24 ore.

Il quotidiano finanziario, infatti, ha fatto i “conti in tasca” all’influencer. La Fenice, la srl alla quale fa capo Chiara Ferragni Brand, ha chiuso il 2022 “con ricavi per 14,2 milioni e un giro d’affari a valore retail di 61 milioni, in crescita, rispettivamente, del 115% e del 134% sul 2021”.

Le altre attività dell’imprenditrice digitale, dalle consulenze per altri brand alla gestione della sua immagine, sono gestite da Tbs Crew, i cui “ricavi netti sono passati dai 7,1 milioni del 2021 a 14,6 milioni del 2022 (+105%)”.

Fabio Maria Damato, general manager delle società, ha confermato al quotidiano la crescita anche per il 2023: “Il giro d’affari di Fenice dovrebbe arrivare a 71 milioni, quello di Tbs Crew a 18,9 milioni. Siamo molto soddisfatti della redditività di entrambe le società, che ci consente di pianificare investimenti a breve e medio termine anche per la distribuzione diretta del marchio”.

Di recente, Chiara Ferragni ha dichiarato che per le è fondamentale potersi fidare “ciecamente delle persone che lavorano con me e per me vuol dire anche essere sicura che mi diranno sempre cosa pensano. Impossibile essere sempre d’accordo, ma è indispensabile discutere quando si hanno idee e visioni diverse e ascoltarsi a vicenda”.

L’influencer, inoltre, ha smentito l’ipotesi di vendere le sue quote di Fenice e Tbs Crew: “Le mie quote non sono in vendita. Entrambe le società sono progetti di vita e di lavoro, ma anche evoluzioni di un sogno e di una visione che insieme alle persone che mi sono vicine voglio continuare a far crescere”.

Secondo quanto rivela Il Sole 24 ore, inoltre, Chiara Ferragni ha in cantiere due nuovi progetti: l’apertura del primo negozio a Roma, che sarà situato in via del Babuino, e il lancio della sua prima linea di profumi, previsto per il 2024.