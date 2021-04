Chiara Ferragni lancia un messaggio di body positive a tutte le donne mostrando la pancia post-parto e i segni della gravidanza in un video su Instagram. Mamma bis da poco più di un mese, l’imprenditrice scrive sul social: “I nostri corpi sono perfetti in qualunque modo appaiono”.

“Ricorda che una posa diversa, una luce diversa e, in questo caso, leggings a vita alta fanno sembrare il tuo corpo così diverso e anche questo va bene” continua nel post Chiara Ferragni per poi concludere: “Siamo sempre gentili con i nostri corpi, parliamone bene e ringraziamoli perché ci fanno vivere ogni giorno”.

Il video della influencer provoca la reazione dei follower. “Sì però Chiara panza non ne hai” scrive un utente. E, ancora: “Hai partorito da un mese e sei comunque più magra di me dopo 25 anni di dieta”, “Scusa quella sarebbe una pancia? Pagherei oro per averla così piatta”, aggiunge un altro.

