La masseria in cui hanno soggiornato i Ferragnez in Puglia

Tra le tappe delle vacanze estive in Italia di Chiara Ferragni e Fedez c’è stata la Puglia. L’influencer ha trascorso qualche giorno in compagnia del marito e alcuni amici nel Salento dove ha assistito, tra le altre cose, alla suggestiva sfilata della Cruise Collection di Dior a Lecce mentre il marito è stato qualche giorno a Otranto per registrare la sua esibizione al concerto Battiti Live.

In Puglia, la coppia dei Ferragnez ha dormito in una meravigliosa Masseria che i fan hanno potuto apprezzare dalle foto racconto che i due pubblicavano sui social. Dieci suite, una villa privata che garantisce un soggiorno nella quiete assoluta, fra sei giardini, una grande piscina e un frantoio originale, questa è la masseria Trapanà di Casalabate, in provincia di Lecce, dove sono stati Chiara Ferragni e Fedez. Ma quanto costa una notte in questa meravigliosa struttura?

La suite della masseria dove hanno dormito i Ferragnez costa più di mille euro a notte. E, come accade anche in altre strutture, anche questa prevede che si possa prenotare un soggiorno di minimo due notti.

“Masseria Trapanà è esempio di un bene storico riportato alla contemporaneità e convertito al turismo di lusso: le origini risalgono al XVI secolo, e la parte più vecchia è una cappella dedicata a Santa Barbara; non è stata toccata per più di cent’anni, ed è tornata all’antico splendore dopo un restauro durato due anni”, scrive Repubblica, facendo notare anche che il sito internet della struttura è solo in lingua inglese. Segno che la masseria fa leva su un target prevalentemente estero. La struttura inoltre non può accogliere i bambini al di sotto dei 12 anni di età, “a causa delle vecchie mura che circondano il giardino, delle piscine non custodite e delle attrazioni d’acqua”.

Visualizza questo post su Instagram Outside bathtub is goals 🙌🏻 Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni) in data: 20 Lug 2020 alle ore 12:31 PDT



Leggi anche: Quanto hanno speso i Ferragnez per la vacanza extra lusso in Umbria

