Chiara Ferragni, la foto del décolleté scatena le ipotesi tra i fan

Chiara Ferragni torna a far parlare di sé e questa volta per via di uno scatto leggermente osé. La regina delle influencer ha pubblicato due foto su Instagram dove, in primo piano, spunta un décolleté più voluminoso del solito.

L’influencer cremonese, moglie di Fedez, avrebbe scatenato la caccia all’indizio sul web e i fan tornano a parlare di una possibile seconda gravidanza della Ferragni.

Oggi mamma, influencer, stilista, modella e fashion blogger, Chiara Ferragni si è costruita un impero da sola, ma la sua fama non riguarda soltanto il business: anche la sua vita privata interessa i follower – e gli haters – motivo per cui le ultime foto postate dall’influencer su Instagram hanno alimentato il dubbio: la Ferragni aspetta un secondo bambino o la voluminosità del seno è dovuta semplicemente all’effetto push-up del reggiseno?

Chiara Ferragni e la nuova polemica sulla gravidanza

La stessa Chiara ha giocato sull’ambiguità del post, inserendo in didascalia un criptico: “Ok babies… 1 o 2?” mandando in tilt il web.

Come al solito quando si parla della Ferragni, i commenti si sono spaccati in due fazioni: c’è chi è convinto che la celebre influencer cremonese sia nuovamente in dolce attesa (“È incinta, le è cresciuto il seno”, oppure: “Chiara sei di nuovo incinta? Hai un seno enorme”) e chi invece sminuisce il tutto dando il merito al push-up.

I fan della Ferragni ricorderanno la volontà già espressa dell’influencer di voler allargare la famiglia: soltanto qualche tempo fa si era lasciata scappare l’idea di volere un secondo bambino.

Chiara Ferragni non ha rilasciato alcun commento a riguardo, senza enfatizzare o stroncare le ipotesi del web. Quale sarà la verità? Bebè o push-up?