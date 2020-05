Fedez prepara una torta per Chiara Ferragni e interviene Iginio Massari | VIDEO

Chiara Ferragni e Fedez in questi giorni di quarantena stanno intrattenendo i loro fan con diverse stories e foto Instagram. Oggi, in occasione del 33esimo compleanno di Chiara, Fedez ha voluto mettersi alla prova in cucina per prepararle una torta con le sue mani rendendo partecipi i follower. Nelle stories Fedez mostra la preparazione del dolce di compleanno per la moglie: un pan di spagna con panna e decorazioni. Ma il risultato non è stato un successo, ad ammetterlo è proprio Fedez che commenta: “Sembra una lapide”. Non contento Fedez chiama il maestro pasticciere Iginio Massari per un giudizio esperto. Durante la videochiamata Iginio Massari spiazza i fan dei Ferragnez. Rivolgendosi a Fedez dice scherzando: “Ma vuoi separarti?”. Il pasticciere in poche ore è diventato un idolo social: “Grande Iginio”, si legge nei post su Twitter. “Grazie Iginio Massari per la fantastica recensione”, risponde Fedez.

Compleanno Chiara Ferragni

“Oggi è il mio 33esimo compleanno e mi sento serena e felice come non ero da anni”: così Chiara Ferragni su Instagram nel post condiviso per celebrare il suo compleanno. “Mi sento fortunata per essere circondata dall’amore dalla mia famiglia, dagli amici, dalle persone che conosco e da voi, la mia comunità online che è incredibile e non mi fa sentire mai sola”, continua la giovane influencer rivolta ai suoi 19milioni follower. “Tutti voi mi fate sentire speciale e amata, e queste sono le due cose di cui ho bisogno per essere felice. Grazie di condividere così tanto di questi anni speciali con me. Sono così commossa e così grata di avere tutti voi, che mi avete sempre supportata. La vita è fatta di piccoli (o grandi) momenti come questo”.

