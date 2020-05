Charles Leclerc è il nuovo testimonial di Giorgio Armani

Da pilota a modello, il salto per Charles Leclerc è stato breve. Il pilota monegasco è diventato il nuovo testimonial di Giorgio Armani per la campagna Made to Measure, primavera/estate 2020. Dopo essere diventato prima guida della Ferrari, Charles Leclerc ha deciso di cimentarsi anche nel mondo della moda ed è stato proprio il modello a dare l’annuncio via social. “Sono davvero felice di annunciare di essere ilnuovo brand ambassador di Armani e della sua linea Made to Measure. La moda, insieme alla musica e ai motori, è sempre stata la mia passione. E rappresentare un brand così iconico è per me un onore”, ha spiegato Leclerc.

“Charles Leclerc è un pilota molto promettente. Ha avuto notevole successo nonostante la giovane età, e questo è indice di volontà e determinazione, oltre che di evidente talento. Ha un volto fresco e una fisicità scattante che il mio Made to Measure esalta e accompagna. L’abito su misura non ha età, e questi scatti ne sono la dimostrazione”, ha spiegato Giorgio Armani.

La campagna è stata realizzata in bianco e nero, scattata in Costa Azzurra, precisamente a Saint-Tropez. Tra le linee Armani, la Made to Measure è una delle più esclusive, si rivolge ad uomini che cercano abiti unici, caratterizzati dal proprio gusto, con una propria personalità. I clienti infatti possono scegliere di propria volontà modelli, tessuti e dettagli, diventando parte del processo creativo.

Charles Leclerc, chi è il nuovo testimonial di Giorgio Armani

Charles Leclerc ha 23 anni (è nato nel 1997) ed è un pilota automobilistico monegasco. Ha gareggiato per la Ferrari Driver Academy dal 2015 al 2018, poi ha corso in Formula 1 per l’Alfa Romeo Sauber F1 Team. L’11 settembre di quell’anno, la Ferrari ha annunciato che Leclerc dalla prossima stagione avrebbe preso il posto di Kimi Räikkönen al fianco di Sebastian Vettel. A soli 21 anni, Charles Leclerc diventa il secondo pilota di Formula 1 più giovane ad aver conquistato una pole position. Batte un altro record, diventando il pilota più giovane a vincere un Gran Premio correndo per la scuderia del Cavallino, della quale diventa pilota di punta.

Charles Leclerc ha fatto parlare di sé anche con la cronaca rosa: è fidanzato con Charlotte Siné (figlia del direttore generale della Societé des bains de Mer, Emmanuel Siné).

