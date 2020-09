L’auto della Casellati tampona quella di Mattarella

A Vo’ Euganeo (Padova), il primo comune a registrare la prima vittima di Covid in Italia (Adriano Trevisan, 77 anni), in occasione dell’inaugurazione del nuovo anno scolastico è stato invitato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in qualità di ospite d’onore. Presenti anche la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, e la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina. Fin qui tutto bene se non fosse per la notizia (nella notizia) passata un po’ in sottotraccia. Secondo quanto riporta il Fatto Quotidiano, infatti, quel giorno l’auto su cui viaggiava Casellati avrebbe tamponato quella con a bordo Mattarella, durante un sorpasso. “Un’inaugurazione letteralmente col botto”, commenta ironico il giornale diretto da Marco Travaglio.

“Come da protocollo infatti il Capo dello Stato doveva essere l’ultimo ad arrivare per essere accolto dalle autorità presenti all’evento (a partire dal presidente della Regione Veneto, Luca Zaia a fare gli onori di casa), ma la macchina della Casellati era rimasta indietro. E così ha tentato di superare un’altra auto che ne ostacolava la corsa andando però a rovinare sulla fiancata di Mattarella”, spiega il Fatto.

Leggi anche: I fuori onda di Mattarella nel suo discorso alla nazione: il Capo dello Stato è uno di noi (di Luca Telese)

Potrebbero interessarti Il sociologo Fontana a TPI: “Dopo il Covid il marketing non sarà più come prima” Mussolini, benché dittatore, ha fatto tante cose": Zanicchi difende Leali Le nottate folli di Mike Tyson: “Volevo spaccare il muso a un gorilla pagando 10mila dollari”