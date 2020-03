I fuori onda di Mattarella nel suo discorso alla nazione: il Capo dello Stato è uno di noi

Gli errori fuori onda di Mattarella nel suo discorso sul Coronavirus | VIDEO

Arriva il fuorionda presidenziale, “Quirinale a parte”. Ma bisogna dire subito che per Sergio Mattarella queste non sono gaffe, sono medaglie. Se non fosse chiaro che si è trattato di un errore di messa in onda, bisognerebbe sospettare che si potesse trattare di una enorme, involontaria operazione-simpatia. Il Sergio Mattarella che dialoga con “Giovanni” (evidentemente il suo portavoce Giovanni Grasso) aggiustandosi il ciuffo, il Mattarella che dice “Non vado dal barbiere neppure io, Giovanni”, infatti, non è il tipico politico-gaffeur che ignaro di essere spiato rivela un lato sfigato, o collerico, o comico, o magari indiscrezioni e segreti di Stato.

Al contrario di tutti quelli destinati a finire su Scherzi a parte, invece, questo Mattarella è un presidente della porta accanto che dice agli operatori “È l’ultima volta che lo rifacciamo, prometto”. Che quando sbaglia non impreca, e si lascia sfuggire un pacatissimo “o signore, non riesco a leggere! Le linee alimentari!” (Manco i santi). Insomma era già bello il messaggio, era già pieno di sostanza, con la spazzolata per il vertice dei leader europei che non fanno quello che devono.

Leggi anche: Mattarella parla al Paese: “Viviamo una pagine triste. L’Europa intervenga prima che sia troppo tardi”

Con questo involontario retroscena, Mattarella regala un se stesso inedito che non ci sorprende ma casomai ci turba per contrario: non c’è nessun inganno svelato. Non c’è delusione. C’è questo sapere che ti resta in bocca, come una bella conferma in mezzo alla catastrofe, al diluvio, al raduno dei puffi in mezzo al contagio, alle beghe tra virologi, agli assessori acchiappa-voti, agli stranamore, alle autocertificazioni a puntate, ai gruppi alla delegazione. Stasera bisognerebbe prendere il capo ufficio stampa più pignolo e meticoloso del mondo, Giovanni Grasso, e dargli un bacio in fronte per averci fatto questo regalo. La prossima volta, gli consiglio di buttare via il gobbo elettronico: perché se non ritroviamo questo Mattarella off rischiamo di restare delusi.

La nota diffusa dal Quirinale

Per un errore di trasmissione l’ufficio stampa del Quirinale ha inviato ai media un file sbagliato contenente alcuni fuori onda del Presidente Mattarella. Ce ne scusiamo con gli operatori dei media e i telespettatori. Lo spiega l’Ufficio stampa del Quirinale.

Leggi anche: 1. ESCLUSIVO TPI: Una nota riservata dell’Iss rivela che il 2 marzo era stata chiesta la chiusura di Alzano Lombardo e Nembro. Cronaca di un’epidemia annunciata / 2. ESCLUSIVO TPI: “Al Cardarelli di Napoli più del 30% del personale sanitario contagiato da Coronavirus”. Audio shock di un’infermiera

Potrebbero interessarti Mattarella parla al Paese: "Viviamo una pagine triste. L'Europa intervenga prima che sia troppo tardi" Bartolo a TPI: "Faccio la quarantena a Lampedusa. Ma ho avuto la tentazione di rimettermi il camice" Sala: "Stop agli aggiornamenti quotidiani sui contagi"

3. Coronavirus, i numeri in Italia non tornano. Contagi troppo bassi e decessi troppo alti / 4. Perché in Lombardia si muore? Gli errori di Fontana e altre sette importanti ragioni / 5. Coronavirus, tamponi per asintomatici? Solo ai privilegiati. Così prolifera il business dei test privati

TUTTE ULTIME LE NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO