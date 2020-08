La carta igienica si srotola verso l’alto o verso il basso? La risposta definitiva

È capitato a tutti di chiederselo almeno una volta nella vita, nell’intimità del bagno di casa o nella toilette di bar, ristoranti, alberghi. Alcuni hanno persino cercato una risposta sul web. Ma la domanda è rimasta a lungo senza una risposta certa: la carta igienica va srotolata verso il basso o verso l’alto? Le abitudini sono diverse e cambiano da persona a persona, ma a fare chiarezza definitivamente sulla corretta modalità di srotolamento è arrivato ora il brevetto originale.

Il documento, risalente al 1891 e appartenente al newyorkese Seth Wheeler, dice che il modo giusto di srotolare la carta igienica è dall’alto verso il basso. Come riporta il giornale online Leggo, nel 2015 uno scrittore, Owen Williams, ha postato sul suo profilo Twitter i particolari della questione, aiutando a fare chiarezza.

Della questione si è interessata anche la scienza, con risultati interessanti. Nel 2017 uno studio condotto dall’University of Colorado condotto sui bagni aperti al pubblico ha dimostrato che srotolare la carta igienica dall’alto verso il basso non è solo più corretto, ma anche più igienico. In questo modo, infatti, ciascuno tocca solo gli strappi che sta usando personalmente, abbattendo il rischio di diffusione di batteri.

Seth Wheeler, designer del moderno rotolo di carta igienica, è anche l’inventore degli “strappi”, o meglio della divisione in piccoli rettangoli della carta igienica, che facilita lo strappo. È suo quindi il merito di aver reso tanto semplice e veloce un gesto che facciamo diverse volte al giorno. E che da oggi potremo fare con la giusta consapevolezza anche nella giusta direzione.

