Giorni festivi e i ponti del 2021: il calendario delle festività

Ponti e festività 2021 – Con l’arrivo del vaccino cresce la speranza che quest’anno appena inaugurato sia migliore di quello appena trascorso, profondamente segnato dal Covid e dalle sue restrizioni. Iniziato in zona rossa il 2021 non lascia molto spazio alla pianificazione di gite fuori porta nei weekend o addirittura di vacanze, e resta l’incognita di quanto a lungo resteranno in vigore le limitazioni degli spostamenti. Ma vale la pena dare un’occhiata al calendario dell’anno nuovo per capire in quali giorni cadranno i festivi e se ci saranno ponti per programmare in anticipo un eventuale viaggio, Covid permettendo.

Calendario festivi e ponti 2021

Partiamo con la “brutta notizia”: il 6 gennaio è già archiviato dato che l’Italia è sempre soggetta ai divieti della zona rossa. Passiamo ai ponti primaverili del 2021 che non sono del tutto strategici: il 25 aprile (Festa della Liberazione) cade di domenica, il primo maggio 2021 (Festa dei lavoratori) invece sarà sabato. Meglio a giugno, il 2 (Festa della Repubblica) cade di mercoledì. Ferragosto sarà, invece, di domenica. Spostandosi in autunno, invece, il giorno di Ognissanti (primo novembre) sarà di lunedì e l’Immacolata Concezione di mercoledì. Natale e Santo Stefano invece cadranno di sabato e di domenica, come anche Capodanno 2021 si apre con il sabato.

Ponti 2021 e festività: le date dal calendario

• venerdì 1 gennaio 2021: Capodanno;

• mercoledì 6 gennaio 2021: Epifania;

• domenica 4 aprile 2021: Pasqua

• lunedì 5 aprile 2021: Lunedì dell’Angelo;

• domenica 25 aprile 2021: Festa della Liberazione;

• sabato 1 maggio 2021: Festa del Lavoro;

• mercoledì 2 giugno 2021: Festa nazionale della Repubblica;

• martedì 29 giugno: San Pietro e Paolo, santi patroni di Roma (solo per i romani)

• lunedì 1 novembre 2021: Ognissanti;

• martedì 7 dicembre 2021: Sant’Ambrogio, santo patrono di Milano (solo per i milanesi)

• mercoledì 8 dicembre: Immacolata concezione;

• sabato 25 e domenica 26 dicembre: Natale e Santo Stefano.

