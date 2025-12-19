Costume
Politica, spettacoli, sport: tutte le date chiave del 2026
Il calendario dei principali eventi del 2026
Elezioni, eventi sportivi, rassegne culturali. Ecco cosa c’è in programma per l’anno nuovo.
GENNAIO
- CULTURA – L’Aquila Capitale della Cultura italiana (dal 17 gennaio)
Tanti gli eventi in programma per la Capitale Italiana della Cultura 2026, come una mostra curata da Maurizio Cattelan e Marta Papini, la grande musica con un’opera inedita di Nicola Piovani e il potenziamento di manifestazioni storiche come la Perdonanza Celestiniana.
- POLITICA – Elezioni generali in Myanmar
Nel Paese del Sud-Est asiatico si continua a morire sotto il fuoco dei gruppi che si contendono il potere. Il processo elettorale annunciato dalla giunta militare apre uno spiraglio al coinvolgimento dei civili nel governo. Tra l’11 e il 25 gennaio si terranno la seconda e terza fase delle elezioni generali.
FEBBRAIO
- SPORT – Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina (6-22 febbraio)
Si tratta della terza edizione olimpica invernale ospitata in Italia dopo la stessa Cortina nel 1956 e Torino nel 2006. L’obiettivo azzurro è superare il record di venti medaglie di Lillehammer 1994.
- SPETTACOLI – Festival del cinema di Berlino (12-22 febbraio)
La Berlinale torna con la 76esima edizione. Nel 2025 L’Orso d’oro è stato assegnato al film “Dreams” del regista norvegese Dag Johan Haugerud.
- SPETTACOLI – Festival di Sanremo (24-28 febbraio)
Carlo Conti per il secondo anno consecutivo alla guida della kermesse. Trenta i Big in gara, da Patty Pravo a Tommaso Paradiso, passando per Fedez e Marco Masini, Arisa, Levante, e alcuni nomi meno noti come Bambole di pezza e Nayt.
- POLITICA – Elezioni generali in Bangladesh
Primo appuntamento al voto dalle proteste antigovernative che causarono la fuga della prima ministra Sheikh Hasina.
MARZO
- SPORT – Giochi Paralimpici invernali di Milano-Cortina (6-15 marzo)
Sei le discipline in programma: curling in carrozzina, hockey su slittino, sci alpino, biathlon, sci di fondo e snowboard paralimpici.
- SPETTACOLI – Oscar (15 marzo)
I premi più importanti del cinema, assegnati al Dolby Theatre di Los Angeles. Chi succederà ad “Anora” aggiudicandosi la statuetta di Miglior film?
- POLITICA – Referendum confermativo sulla Giustizia (marzo)
Manca ancora la data ufficiale, ma entro il 29 marzo si terrà il referendum confermativo sulla riforma costituzionale della magistratura, che prevede la separazione delle carriere tra giudice e pm. Non è previsto il quorum. Favorevoli alla riforma le forze di governo, secondo cui anche in caso di vittoria del “No” non ci saranno ripercussioni sull’esecutivo.
- POLITICA – Elezioni parlamentari in Slovenia (marzo)
Si vota per determinare la composizione dell’Assemblea nazionale, che elegge il governo.
APRILE
- POLITICA – Elezioni generali in Perù (12 aprile)
Un Paese politicamente molto instabile, al settimo cambio di presidente in dieci anni. La caduta di Dina Boluarte porta il Perù nuovamente al voto. Tra i candidati l’ex presidente Fujimori.
MAGGIO
- CULTURA – Biennale di Venezia (9 maggio-22 novembre)
La 61esima esposizione internazionale d’arte ha come tema “In minor keys” (in tonalità minori), scelto dalla curatrice Koyo Kouoh, scomparsa lo scorso 10 maggio.
- SPETTACOLI – Festival di Cannes (12-23 maggio)
79esima edizione della kermesse cinematografica, che nel 2025 ha visto trionfare il film “Un Simple Accident”del regista iraniano Jafar Panahi.
- POLITICA – Elezioni presidenziali in Colombia (31 maggio)
La Costituzione impedisce al presidente in carica Gustavo Petro (primo presidente di sinistra nella storia del Paese) di candidarsi per un secondo mandato consecutivo. La coalizione di sinistra punta su Iván Cepeda che per ora è l’unico candidato certo. Si vota anche a marzo per le parlamentari.
- SPETTACOLI – Eurovision Song Contest (12-16 maggio)
Appuntamento a Vienna per la 70esima edizione. Alcuni Paesi come Spagne e Olanda hanno annunciato il ritiro per protesta contro la partecipazione di Israele.
- CULTURA – Salone del Libro di Torino (14-18 maggio)
La più importante fiera del libro e della cultura torna a Lingotto dopo i numeri record del 2025. La Grecia sarà il Paese ospite d’onore.
GIUGNO
- POLITICA – 80esimo anniversario della Repubblica italiana (2 giugno)
La Festa della Repubblica fa cifra tonda. Si celebrano gli 80 anni dal referendum del 2 giugno 1946, con cui gli italiani scelsero di archiviare la monarchia e di dar vita alla repubblica. Per la prima volta poterono votare anche le donne. Il 2 giugno è anche una festa per la parità di genere.
- SPORT – Mondiali di calcio (11 giugno-19 luglio)
Le squadre partecipanti al prossimo Mondiale passano per la prima volta da 32 a 48. Tre le nazioni ospitanti: Messico, Canada e Stati Uniti. L’Italia di Gattuso dovrà superare il play-off per evitare la terza esclusione consecutiva. In caso di qualificazione, nel girone gli azzurri affronteranno Canada, Qatar e Svizzera.
LUGLIO
- POLITICA – America250 (4 luglio)
Nel 2026 gli Stati Uniti celebreranno il 250esimo anniversario della Dichiarazione d’Indipendenza, firmata a Philadelphia il 4 luglio 1776: in programma eventi e commemorazioni in tutto il Paese.
AGOSTO
- SPORT – Europei di nuoto (1-16 agosto)
A Parigi i Campionati europei di nuoto, tuffi, nuoto sincronizzato e nuoto in acque libere, con grandi speranze di successo per i nostri atleti.
- SPORT – Europei di atletica (10-16 agosto)
Per la prima volta nel Regno Unito, l’appuntamento con i campioni dell’atletica è a Birmingham. L’Italia punta in alto, tra nomi ormai consolidati, come Furlani, e giovani talenti in rampa di lancio.
SETTEMBRE
- SPETTACOLI – Mostra del Cinema di Venezia (2-12 settembre)
La Mostra internazionale d’arte cinematografica, giunta all’83esima edizione, è diretta da Alberto Barbera. Nel 2025 il Leone d’Oro è stato assegnato a “Father Mother Sister Brother” di Jim Jarmusch.
- SPORT – Europei di pallavolo maschili e femminili (settembre)
Si disputano dal 21 agosto al 6 settembre gli Europei femminili di volley, mentre il torneo maschile è in programma dal 9 al 26 settembre, con la fase finale che si svolgerà in Italia.
- POLITICA – Elezioni generali in Svezia (13 settembre)
Si vota per scegliere i 349 membri del Riksdag, i quali poi eleggeranno il primo ministro.
- POLITICA – Elezioni legislative in Russia (settembre)
In palio ci sono 450 seggi nella Duma, la Camera bassa dell’Assemblea Federale.
- POLITICA – Elezioni in Marocco (settembre)
Verranno eletti 395 membri dellaCamera dei Rappresentanti.
OTTOBRE
- POLITICA – Elezioni generali in Brasile (4 ottobre)
Il voto decreterà i nuovi presidente, Congresso e governatori. L’attuale presidente Lula può correre per quello che sarebbe il suo quarto mandato. Tra i candidati in lizza per la presidenza c’è anche Flavio Bolsonaro, figlio di Jair, che oggi si trova in carcere.
- POLITICA – Elezioni generali in Bosnia ed Erzegovina (4 ottobre)
Si voterà per la Presidenza tripartita, il Parlamento nazionale e quello delle due entità (Federazione di Bosnia ed Erzegovina e Repubblica Srpska), in un clima politico segnato da riforme, pressioni internazionali e tensioni etniche.
- SPETTACOLI – Festa del Cinema di Roma (ottobre)
Ancora da definire le date della prossima edizione della rassegna. Nel 2025 il premio di Miglior Film è andato a “Left-Handed Girl” della regista taiwanese Shih-Ching Tsou.
NOVEMBRE
- POLITICA – Elezioni di Midterm negli Usa (3 novembre)
Test di metà mandato per Donald Trump. Si vota per il rinnovo di tutti i seggi della Camera dei Rappresentanti e per un terzo di quelli del Senato, nonché per la maggior parte delle cariche esecutive dei singoli Stati. Le elezioni hanno un forte impatto perché influenzano direttamente la capacità del presidente in carica di attuare la sua agenda politica per i rimanenti due anni di mandato alla Casa Bianca.
- POLITICA – Elezioni presidenziali in Bulgaria (novembre)
Si elegge il successore di Radev. Già nei primi mesi del 2026 i bulgari potrebbero essere chiamati al voto dopo la caduta del governo Zhelyazkov, a seguito delle proteste di massa.
DICEMBRE
- POLITICA – Elezioni generali in Sud Sudan (dicembre)
Si tratta delle prime elezioni nazionali dall’indipendenza del Paese nel 2011, dopo anni di continui rinvii.