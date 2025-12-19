Politica, spettacoli, sport: tutte le date chiave del 2026

Si tratta della terza edizione olimpica invernale ospitata in Italia dopo la stessa Cortina nel 1956 e Torino nel 2006. L’obiettivo azzurro è superare il record di venti medaglie di Lillehammer 1994.

La Berlinale torna con la 76esima edizione. Nel 2025 L’Orso d’oro è stato assegnato al film “Dreams” del regista norvegese Dag Johan Haugerud.

Carlo Conti per il secondo anno consecutivo alla guida della kermesse. Trenta i Big in gara, da Patty Pravo a Tommaso Paradiso, passando per Fedez e Marco Masini, Arisa, Levante, e alcuni nomi meno noti come Bambole di pezza e Nayt.