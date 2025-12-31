Costume
Buon anno 2026: le immagini per i vostri auguri di Capodanno
Siete alla ricerca di alcune immagini per i vostri auguri di Buon anno 2026? Stanotte – mercoledì 31 dicembre 2025 – saluteremo l’anno vecchio per far posto al nuovo. Il tutto con la speranza che sia migliore di quello che si sta chiudendo. Moltissimi di noi nelle prossime ore riceveranno tanti messaggi di auguri a cui dovranno rispondere. Siete a corto di idee? Non sapete che rispondere? Niente panico, questo articolo potrebbe fare al caso vostro. Di seguito alcune immagini che potrebbero fare al caso vostro:
Frasi
Oltre alle immagini per i vostri auguri di Buon anno 2026, siete alla ricerca di frasi? Eccone alcune:
- Il vecchio anno è passato. Lasciate che il passato morto seppellisca la propria morte. Il nuovo anno ha preso possesso dell’orologio del tempo. Tutti acclamano i compiti e le possibilità dei prossimi dodici mesi! (Edward Payson Powell)
- Sii sempre in guerra con i tuoi vizi, in pace con i tuoi vicini, e lascia che ogni nuovo anno ti trovi un uomo migliore. (Benjamin Franklin)
- Spero che tu sparga gioia e felicità ovunque tu vada tutti i 365 giorni di questo 2026 e ottenga lo stesso in cambio. Buon anno a te!
- Possa ogni stella presente nel cielo, portare amore e allegria a te. Buon anno 2026!
- L’anno che sta arrivando tra un anno passerà / io mi sto preparando è questa la novità. (Lucio Dalla)
- L’inizio di ogni anno ti porta ad un passo più vicino al raggiungimento dei tuoi sogni. Spero che quest’anno sia la svolta e che i tuoi sogni diventino finalmente realtà.
