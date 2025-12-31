Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 16:00
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Costume
Costume

Buon anno 2026: le immagini per i vostri auguri di Capodanno

Immagine di copertina
di Giovanni Macchi
Immagine dell'autore

Buon anno 2026: le immagini per i vostri auguri di Capodanno

Siete alla ricerca di alcune immagini per i vostri auguri di Buon anno 2026? Stanotte – mercoledì 31 dicembre 2025 – saluteremo l’anno vecchio per far posto al nuovo. Il tutto con la speranza che sia migliore di quello che si sta chiudendo. Moltissimi di noi nelle prossime ore riceveranno tanti messaggi di auguri a cui dovranno rispondere. Siete a corto di idee? Non sapete che rispondere? Niente panico, questo articolo potrebbe fare al caso vostro. Di seguito alcune immagini che potrebbero fare al caso vostro:

Frasi

Oltre alle immagini per i vostri auguri di Buon anno 2026, siete alla ricerca di frasi? Eccone alcune:

  • Il vecchio anno è passato. Lasciate che il passato morto seppellisca la propria morte. Il nuovo anno ha preso possesso dell’orologio del tempo. Tutti acclamano i compiti e le possibilità dei prossimi dodici mesi! (Edward Payson Powell)
  • Sii sempre in guerra con i tuoi vizi, in pace con i tuoi vicini, e lascia che ogni nuovo anno ti trovi un uomo migliore. (Benjamin Franklin)
  • Spero che tu sparga gioia e felicità ovunque tu vada tutti i 365 giorni di questo 2026 e ottenga lo stesso in cambio. Buon anno a te!
  • Possa ogni stella presente nel cielo, portare amore e allegria a te. Buon anno 2026!
  • L’anno che sta arrivando tra un anno passerà / io mi sto preparando è questa la novità. (Lucio Dalla)
  • L’inizio di ogni anno ti porta ad un passo più vicino al raggiungimento dei tuoi sogni. Spero che quest’anno sia la svolta e che i tuoi sogni diventino finalmente realtà.
  • L’inizio di ogni anno ti porta ad un passo più vicino al raggiungimento dei tuoi sogni. Spero che quest’anno sia la svolta e che i tuoi sogni diventino finalmente realtà.
Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Costume / Buon anno 2026: frasi e immagini per i vostri auguri da mandare stasera su WhatsApp
Costume / Buon Natale 2025, le frasi da mandare ad amici e parenti per gli auguri
Costume / Buon Natale 2025: frasi e citazioni per i vostri auguri su WhatsApp oggi, 25 dicembre
Ti potrebbe interessare
Costume / Buon anno 2026: frasi e immagini per i vostri auguri da mandare stasera su WhatsApp
Costume / Buon Natale 2025, le frasi da mandare ad amici e parenti per gli auguri
Costume / Buon Natale 2025: frasi e citazioni per i vostri auguri su WhatsApp oggi, 25 dicembre
Costume / Il 2026 è l’anno dei ponti: ecco come fare 31 giorni di vacanza con 8 di ferie
Costume / Flightradar24 permette di seguire in tempo reale il viaggio di Babbo Natale per consegnare i regali
Costume / Buon Natale 2025: frasi celebri e citazioni da mandare oggi, 24 dicembre
Costume / Oro: il rifugio per i tuoi investimenti
Costume / Buon Natale 2025: frasi e immagini da inviare per i vostri auguri nel giorno della Vigilia
Costume / Buon Natale 2025: frasi e immagini da inviare per i vostri auguri
Costume / L’eleganza della maglieria nel guardaroba da ufficio
Ricerca