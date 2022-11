Black Friday 2022: quanto dura e la data

Quanto dura il Black Friday 2022? Il giorno del cosiddetto venerdì nero, con sconti e offerte da non perdere, è arrivato. Il Black Friday 2022 è infatti oggi, 25 novembre. Basterà collegarsi sui siti delle grandi catene o fare un giro tra i negozi delle nostre città per trovare offerte imperdibili di ogni genere. Su tutti ovviamente il colosso dell’e-commerce Amazon, che già da una settimana propone sconti attraverso la settimana del Black Friday, senza dimenticare Unieuro, Zara, Euronics, Zalando, Apple, Mediaworld e Trony. Vediamo quindi quanto dura il Black Friday 2022.

Ma quanto dura il Black Friday? Tradizione vuole che duri solamente ventiquattro ore (ossia le 24 ore successive al Giorno del Ringraziamento), ma ormai sono tantissimi i negozi e le piattaforme che agiscono autonomamente e allungano i tempi degli sconti, dando vite alla cosiddetta Settimana Black Friday 2022. Altri, invece, prolungano semplicemente fino al lunedì successivo, ossia quello del Cyber Monday. Insomma, è buona norma iniziare a dare un’occhiata alle offerte già nei giorni precedenti.

Le date

Come da tradizione, il Black Friday si tiene il quarto venerdì di novembre, ossia il giorno successivo alla celebre festa americana del Giorno del Ringraziamento. Difatti, quella del venerdì nero è una ricorrenza che ha origine proprio in America, ma che ormai è popolarissima in tutto il mondo. Per l’esattezza, la data del Black Friday 2022 è oggi, venerdì 25 novembre 2022. C’è da dire però che molte catene come Amazon hanno iniziato gli sconti già da giorni, con la settimana del Black Friday, per attirare ancora di più i clienti e anticipare la concorrenza. Non dimenticatevi poi un’altra importante ricorrenza, quella del Cyber Monday, che si celebra il lunedì che segue al venerdì nero, quindi in questo caso lunedì 28 novembre 2022, ed è una giornata dedicata a sconti in campo di elettronica.

Black Friday 2022: che cos’è

l Black Friday e il Cyber Monday sono usanze americane molto amate anche in Italia, motivo per il quale anche da noi, soprattutto negli ultimi anni, hanno preso notevolmente piede. Negli Stati Uniti il Black Friday coincide con il venerdì successivo al Giorno del Ringraziamento (Thanksgiving Day). Sia il Black Friday che il Thanksgiving Day non cadono in un giorno del calendario fisso: il Venerdì Nero viene festeggiato il quarto venerdì di novembre (26/11/2021), mentre il Ringraziamento il quarto o ultimo giovedì, sempre del mese di novembre (25/11/2021).

Il Black Friday è una giornata decisamente impegnativa per gli americani, ed ora anche per noi italiani, in quanto a partire da tale data si apre ufficialmente la corsa ai regali natalizi. Ovviamente durante l’intera giornata di shopping non sarà raro dover affrontare lunghe code per accaparrarsi quel determinato prodotto ma, in caso negativo, non bisognerà demordere. Infatti, l’ultimo giorno di questi sconti è previsto per il lunedì successivo: il Cyber Monday, anch’esso senza data fissa, in quanto muta a seconda del giorno in cui cade il Black Friday.