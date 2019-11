Black Friday 2019: gli sconti di Italo treno

Ci siamo: oggi, venerdì 29 novembre 2019, è il giorno del Black Friday, e arrivano gli sconti anche per i biglietti di Italo treno.

In occasione del Black Friday, come ogni anno, tantissimi prodotti scontatissimi saranno in vendita in negozi e negli shop online in occasione dell’usanza commerciale made in Usa che ora impazza anche in Europa. Persino nelle stazioni di treni.

Dunque le offerte riguardano non solo vestiti e oggetti, ma anche biglietti.

È la promozione di Italo, che da oggi fino alle 12 di martedì 2 dicembre permette di acquistare titoli di viaggio a prezzi stracciati, con uno sconto di oltre il 40 per cento.

Un’occasione unica anche in vista del Capodanno o per partire e per organizzare d’anticipo una vacanza primaverile, dal momento con questi biglietti si potrà viaggiare dal 10 dicembre fino al 31 marzo 2020.

Black Friday 2019: i prezzi del treno Italo

Firenze-Milano a 9.90 euro

Milano-Roma a 26,90 euro

Torino-Roma a 28,70 euro.

Roma-Napoli a 9,90 euro

Bologna-Roma a 19,90 euro

Milano-Napoli a 29,90 euro

Con questi biglietti si può viaggiare dal 10 dicembre fino al 31 marzo 2020. 130mila posti disponibili da prenotare anche online

