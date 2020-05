Birkenstock lancia il nuovo modello “deluxe” (ma il prezzo sale a 300 euro)

Birkenstock lancia il nuovo modello “deluxe”

Ogni estate i sandali Birkenstock diventano l’oggetto di discussione di amanti della moda e non. C’è chi li trova anti estetici e c’è chi invece non riesce a farne a meno. Per un determinato periodo storico, le Birkenstock sono state collegate anche a una sorta di “mito”, che le riconduceva alla comunità lesbo (in questo articolo abbiamo spiegato il motivo).

L’origine di questa marca di scarpe ortopediche risale alla Germania del 1774, ma è stato intorno agli anni Novanta che le Birkenstock hanno iniziato spopolare, anche grazie alla loro comodità e al loro costo “democratico”. Il prezzo del modello più popolare si aggira intorno agli 80 euro, ma ora l’azienda ha lanciato sul mercato un nuovo modello “deluxe” il cui prezzo parte dai 300 euro. Dalla celebre suola in sughero il sandalo Birkenstock passa a quella in vera pelle e i colori saranno ancora più “accattivanti”. Riuscirà anche il nuovo modello a conquistare il fashion system?

