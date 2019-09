Baby Sussex, la prima apparizione in pubblico del figlio di Harry e Meghan: foto

Il figlio del principe Harry e di Meghan Markle ha fatto la sua prima apparizione in pubblico. È stata diffusa la foto di baby Archie (5 mesi) tra le braccia della mamma al terzo giorno del primo tour ufficiale dei duchi di Sussex in Sudafrica.

In un video pubblicato su Instagram si vede il celebre Baby Sussex in braccio a Meghan. I genitori hanno portato il piccolo alla visita ufficiale con il primo arcivescovo anglicano nero di Città del Capo (nonché premio Nobel per la pace) Desmond Tutu e la moglie Leah Tutu. Nella didascalia della foto postata su Sussex Royal, l’account Instagram ufficiale di Harry e Meghan, si legge “Arch incontra Archie!”.

Il Royal Baby per l’occasione indossa una salopette a righe azzurre ma i royal fan nella foto notano un dettaglio: A chi somiglierà di più? Alla mamma Meghan o al papà Harry? Sui social è già partito il sondaggio. Alcuni utenti social si sono già espressi “Avrà anche lui i capelli rossi, sarà un principe ginger”.

Tra i regali offerti alla famiglia reale, Baby Archie ha ricevuto un libro sul “potere delle parole e il segreto del perdono” in un paniere di regali della Desmond & Leah Tutu Legacy Foundation.

Il principe Harry ha ricevuto in dono un paio di fotografie incorniciate della sua defunta madre Lady Diana che incontrò il presidente Nelson Mandela a Città del Capo nel 1997, una per sé e l’altra per il fratello William.

Archie ha ricevuto anche una copia illustrata del libro Desmond And The Very Mean Word scritta dall’arcivescovo Desmond Tutu, basata su una storia vera della sua infanzia in Sudafrica.

