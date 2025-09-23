Un’azienda cinese registra il marchio “Giorgia Meloni”: il brand venderà scarpe e abbigliamento

Giorgia Meloni diventa un brand: il nome della presidente del Consiglio, infatti, è stato registrato presso l’ufficio marchi e brevetti di Pechino: è quanto rivela l’Adkronos, secondo cui l’iter, iniziato diversi mesi fa, si sarebbe concluso con esito “positivo” nel mese di settembre. A registrare il marchio è stata l’azienda Jiyun (Xiamen) Trading Co., Ltd, azienda specializzata in import-export con sede nel distretto di Jimei, nella provincia del Fujian. Il brand, a quanto pare, sarà usato nel campo dell’abbigliamento con utilizzo previsto, come sottolinea l’agenzia di stampa, per “scarpe; stivali; pantaloni; pantofole; scarpe da uomo; scarpe da donna; abbigliamento per bambini; scarpe per bambini”.