Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 16:07
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Costume
Costume

Un’azienda cinese registra il marchio “Giorgia Meloni”: il brand venderà scarpe e abbigliamento

Immagine di copertina

L'iniziativa, iniziata ormai diversi mesi fa, si sarebbe conclusa con esito positivo

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

Giorgia Meloni diventa un brand: il nome della presidente del Consiglio, infatti, è stato registrato presso l’ufficio marchi e brevetti di Pechino: è quanto rivela l’Adkronos, secondo cui l’iter, iniziato diversi mesi fa, si sarebbe concluso con esito “positivo” nel mese di settembre. A registrare il marchio è stata l’azienda Jiyun (Xiamen) Trading Co., Ltd, azienda specializzata in import-export con sede nel distretto di Jimei, nella provincia del Fujian. Il brand, a quanto pare, sarà usato nel campo dell’abbigliamento con utilizzo previsto, come sottolinea l’agenzia di stampa, per “scarpe; stivali; pantaloni; pantofole; scarpe da uomo; scarpe da donna; abbigliamento per bambini; scarpe per bambini”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Costume / Tempi di pagamento delle imprese italiane: un tasto dolente su cui lavorare
Costume / Trenitalia, Regionale è partner ufficiale di X FACTOR 2025
Costume / Dalla Tradizione all’Innovazione: come HAFTINA rinnova l’Arte Liturgica
Ti potrebbe interessare
Costume / Tempi di pagamento delle imprese italiane: un tasto dolente su cui lavorare
Costume / Trenitalia, Regionale è partner ufficiale di X FACTOR 2025
Costume / Dalla Tradizione all’Innovazione: come HAFTINA rinnova l’Arte Liturgica
Costume / Finanziamento con trattenuta in busta paga: cosa sapere
Costume / Salt Bae arriva a Milano: tutto pronto per l’apertura del primo ristorante italiano del macellaio turco
Costume / Ryanair aumenta i bonus per i dipendenti che individuano i bagagli fuori misura
Costume / Reinhold Messner si scaglia contro gli “influencer ignoranti”: “Portano solo problemi in montagna”
Costume / Influencer travolti da un suv mentre recensivano un ristorante in Texas
Costume / Chiede a ChatGPT come sostituire il sale nella sua dieta: 60enne finisce in ospedale
Costume / Salt Bae smentisce la crisi e approda in Italia: "La mossa del sale è nata per caso"
Ricerca