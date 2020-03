Coronavirus, Anthony Hopkins suona il piano per il suo gatto durante la quarantena | VIDEO

L’emergenza Coronavirus non riguarda ormai soltanto l’Italia, ma ormai sempre più Paesi stanno facendo i conti con la gravità della situazione e le conseguenze legate alla pandemia da Covid-19. Così molte persone nel mondo sono in quarantena, per provare a prevenire il più possibile i contagi. Tra questi c’è Anthony Hopkins, attore e regista di fama mondiale, oggi 82enne.

Proprio le persone anziane, d’altronde, sono quelle più colpite e più a rischio, per cui si raccomanda loro di non uscire di casa se non è strettamente necessario. Hopkins ha dichiarato di star facendo un’auto-quarantena “totalmente volontaria e preventiva” contro il Coronavirus. Dalla sua casa, il premio Oscar intrattiene tutti i suoi fan sui social pubblicando video in cui suona al pianoforte per il suo gatto.

Filmati molto teneri e di grande umanità, diventati in poco tempo virali sui social. “Niblo (questo il nome del felino, ndr) si sta assicurando che io rimanga sano e chiede in cambio di intrattenerlo… i gatti”. Il gatto d’altronde è spesso presente nei post pubblicati da Anthony Hopkins, che così regala un sorriso alle tante persone sparse per il mondo che lo seguono e che stanno affrontando l’emergenza Coronavirus.

Leggi anche: 1. Coronavirus, l’Italia supera 3mila morti: più della Cina e di tutti gli altri Paesi del mondo 2. “Un ospedale per i malati ci sarebbe: il Forlanini, ma la Regione lo ha bloccato”. Parla il prof Martelli

TUTTE LE NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

Potrebbero interessarti Come trasformare casa vostra nella dimora ideale: linee guida per una quarantena più piacevole Frasi sulla primavera da inviare ad amici e parenti Coronavirus, 10 consigli per affrontare la quarantena