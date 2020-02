Senza ombra di dubbio Achille Lauro è il personaggio del momento. E se Sanremo è finito da ormai due settimane la sua popolarità non dà segni di cedimento. E anche in questi giorni il nome del cantante è di nuovo sulle bocche di tutti. Merito? La divertente trovata di una famiglia di Gioiosa Marea, in provincia di Messina, che, per carnevale, ha deciso di travestirsi da Achille Lauro.

Al carnevale di Gioiosa Marea, la famiglia messinese ha sfilato per le strade della cittadina sotto lo sguardo divertito dei passanti, aggiudicandosi – almeno sui social – il premio di miglior travestimento del carnevale 2020. La foto della famiglia Giuffrè, composta da Ninitto Giuffrè, Valeria Sorbera e i due figli, è già diventata virale.

Achille Lauro si fa in quattro

L’immagine li ritrae per le strade di Gioiosa Marea nei quattro look “scandalosi” che Achille Lauro ha portato a Sanremo. E che hanno fatto la sua gloria. Papà Ninitto con mantella nera e oro è San Francesco d’Assisi; mamma Valeria rievoca l’eccentrica Marchesa Luisa Casati mentre i figli vestiti sono David Bowie, in versione Ziggy Stardust, con tanto di completo verde e trucco azzurro e Elisabetta I Tudor.

Il risultato è a dir poco geniale e la coppia, appassionata di travestimenti e animatrice del Carnevale Gioiosano, ha personalmente confezionato vestiti e accessori.

