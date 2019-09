A Torino 50mila ragazzi in piazza per il clima: la foto del Fridays for Future

Sono almeno 50mila i ragazzi scesi in piazza a Torino per il clima: l’immensa foto che ha invaso le strade della città è stata immortalata in una foto, divenuta in breve tempo simbolo del Fridays for Future e condivisa anche da Greta Thunberg sui suoi profili social.

Anche a Torino, dunque, i ragazzi hanno risposto in massa al nuovo sciopero globale per il clima, che si è tenuto oggi, 27 settembre 2019, in tutto il mondo.

Secondo la questura i partecipanti erano almeno 50mila, ma gli organizzatori ritengono che i manifestanti fossero almeno il doppio.

Aldilà dei numeri, la foto, divenuta in breve tempo virale, mostra l’incredibile massa di persone,

Non a caso la stessa Greta Thunberg (qui il suo profilo), sui sui profili social, ha condiviso l’istantanea scrivendo: “Incredibili immagini dall’Italia. Questa è Torino”.

Il corte è partito da piazza Statuto e ha raggiunto piazza Vittorio e ha visto protagonisti soprattutto giovanissimi, in molti casi, però, accompagnati anche da genitori o insegnanti. Ad aprire il corteo è stata la scritta: “Cambiamo il sistema non il clima”.

Il Fridays for Future in Italia

Lo sciopero per il clima ha coinvolto 160 città italiane, da Milano a Palermo, e 27 Paesi in tutto il mondo.

La manifestazione di oggi arriva al termine di un’intera settimana dedicata al clima. Nei giorni scorsi, infatti, si è tenuto il Summit Onu sul clima a New York, durante il quale Greta Thunberg ha parlato all’Assemblea generale delle Nazioni Unite.

Nel suo discorso l’attivista è stata molto dura con i leader del mondo, accusandoli di averle “rubato l’infanzia e l’adolescenza”.

Il messaggio di Greta Thunberg agli haters: “Non capisco perché gli adulti preferiscano deriderci invece di lottare con noi”