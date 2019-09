Lo sciopero per il clima in nome di Greta: le più belle immagini del corteo a Roma

Sono oltre 200mila le persone che si sono radunate a piazza della Repubblica, a Roma, la mattina di oggi, 27 settembre 2019, in occasione del nuovo sciopero globale per il clima. Il numero, diffuso da Fridays for Future Roma, supera quello dei partecipanti alle precedenti marce organizzate dal movimento di Greta Thunberg, la prima a marzo e la seconda ad aprile 2018.

Da piazza della Repubblica i manifestanti si sono diretti a via Cavour e sono arrivati fino a piazza della Madonna di Loreto, accanto a piazza Venezia. In un clima festoso e pacifico, i manifestanti hanno esposto numerosissimi striscioni per denunciare l’emergenza climatica che sta minacciando il loro futuro.

Lo sciopero per il clima in Italia

Lo sciopero di oggi ha coinvolto 160 città italiane, da Milano a Palermo, e 27 Paesi in tutto il mondo. Tra gli slogan ci sono frasi come: “Ci avete rotto i polmoni”, “Fight for our future”.

L’attivista svedese 16enne Greta Thunberg ha salutato in un tweet i cortei: ‘Buona fortuna a tutti quelli che protestano in tutto il mondo. Il

cambiamento sta arrivando!!”

“Immagini incredibili da tutta Italia!”, ha scritto poi Greta ritwittando foto delle manifestazioni in corso in varie città italiane, tra cui Torino, Palermo, Reggio Calabria, Forlì, Roma, Genova, e Catania.

Lo sciopero globale per il clima di oggi, 27 settembre, arriva al termine di un’intera settimana dedicata al clima. Si è tenuto negli scorsi giorni infatti il Summit Onu sul clima a New York, dove Greta Thunberg ha parlato durante l’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Nel suo discorso l’attivista è stata molto dura con i leader del mondo, accusandoli di averle “rubato l’infanzia e l’adolescenza”.

Ecco alcune delle più belle immagini dallo sciopero per il clima di oggi:

Sciopero globale del clima: tutti gli slogan e le frasi di Greta Thunberg