Retake e #cambiagesto, un’alleanza vincente: intervista alla Presidente Francesca Elisa Leonelli

#cambiagesto è un vero e proprio gioco di squadra. Promossa e finanziata da Philip Morris Italia, gode del supporto di H+, E.R.I.C.A. e Retake, che ne condividono le finalità. In particolare, Retake è stata padrona di casa della tappa del progetto svoltasi lo scorso settembre a Roma, in concomitanza con il #WorldCleanUpDay2020, la giornata mondiale della pulizia del mondo, e con il decennale dell’associazione.

Nella sua prima decade di attività, Retake ha fatto davvero passi da gigante: nata come movimento spontaneo di cittadini, no-profit e apartitico, per promuovere la bellezza, la vivibilità e la rigenerazione urbana di Roma, oggi è presente con vari gruppi in tutti i quartieri della Capitale e anche in diverse altre città italiane: la sua esperienza sta attecchendo, come un seme di buone pratiche.

La battaglia contro la dispersione dei mozziconi di sigaretta è quindi perfettamente in linea con gli obiettivi di un’associazione che da dieci anni fa leva proprio sul senso civico e sulla responsabilità di tutti noi nei confronti del patrimonio pubblico.

Ma come si concilia tutto questo con i problemi posti dalla pandemia di Covid-19? E quali saranno i prossimi passi, dopo aver archiviato la festa per il decimo compleanno? Per approfondire questi temi, TPI ha intervistato la presidente di Retake, Francesca Elisa Leonelli, che ha parlato anche di interventi di solidarietà sociale e di come la pandemia, a lungo termine, possa modificare il nostro approccio nei confronti della cosa comune.

