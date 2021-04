Greta Thunberg non parteciperà alla conferenza sul clima delle Nazioni Unite in programma a Glasgow il prossimo novembre. Lo ha annunciato l’attivista svedese alla Bbc spiegando di essere preoccupata per la situazione Covid.

Greta ha anche rivolto un invito ai governi a rinviare il vertice fino a quando il tasso di vaccinazione nel mondo non sarà aumentato. “Tutto dovrebbe svolgersi nel miglior modo possibile. E il miglior modo possibile sarebbe che tutti fossero vaccinati il prima possibile così che tutti possano partecipare. Il nazionalismo dei vaccini non serve a nulla“, ha detto l’attivista.

Da quando ha iniziato la sua protesta per il clima fuori dal parlamento di Stoccolma due anni e mezzo fa, la diciottenne ha partecipato a tutte le principali conferenze sull’ambiente. La Cop26 è già stata rinviata una volta a causa della pandemia di Coronavirus.

Leggi anche: 1. Greta Thunberg è la “Persona dell’Anno 2019” del Time / 2. Il monito di Greta Thunberg alla Cop25: “Non c’è più tempo, l’emergenza clima è oggi” /3. Greta Thunberg è arrivata in Europa dopo la traversata dell’Oceano Atlantico | FOTO E VIDEO

Potrebbero interessarti Giappone, l'acqua radioattiva di Fukushima sarà sversata in mare Global Power Plus e Arbolia: accordo per la piantumazione di 2.000 alberi nel Veneto “Entro il 2100 il mare sommergerà parte delle coste della Sicilia sud-orientale”