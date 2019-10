Emergenza climatica, l’impressionante foto della pista della Coppa del mondo di sci

La foto della pista di Sölden, in Austria, dove domenica è iniziata la Coppa del mondo di sci è impressionante. Nell’immagine è evidente il contrasto tra la strettissima lingua di neve e l’immensa distesa verde che ricopre la montagna.

Le gare di sci si svolgono a 1.800 metri di quota sotto un sole quasi estivo con massime di 17 gradi. Per ricavare la pista sulla quale si sono tenute le prove del gigante maschile è stata utilizzata la neve conservata dall’inverno scorso recuperata tra le rocce e prati ancora in fiore.

Secondo i Verdi locali, la decisione di servirsi delle tecniche dello snowfarming in un periodo di emergenza climatica è “grottesca”. “È un turismo alpino di cui il Tirolo non ha bisogno”, commentano gli esponenti del partito di ispirazione ambientalista.

A sostengo di questa tesi è anche il direttore sportivo della Federazione tedesca, Wolfgang Meier che ha dichiarato: “Bisogna smettere di chiudere gli occhi davanti alle temperature più alte, e alla scarsità delle precipitazioni, pensando che ‘in qualche modo ce la faremo’”.

Secondo il capo dello sci tedesco è il momento di iniziare una seria riflessione sul cambiamento climatico nel mondo degli sport invernali. Come riporta anche il Corriere della Sera, nella sua rassegna stampa quotidiana, nell’ultima stagione su 79 gare in programma, cinque sono state rinviate, e sei annullate.

Di opinione contraria è invece il presidente della Federazione austriaca sport invernali, Peter Schröcksnadel, che ha così commentato la decisione di far partire il mondiale senza neve: “Io non mi lascio prendere in giro — dichiara al settimanale Welt am Sonntag —, neanche da chi fa tutto questo teatro sul clima”. Negazionista sul clima alla coppa del mondo di sci è anche anche l’omologo alla guida della Federazione internazionale sci, lo svizzero Gian Franco Kasper: “Non c’è nessuna prova di un cambiamento climatico — dice — la neve c’è, e a volte è anche tanta”.

