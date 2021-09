Crisi climatica: negli ultimi 40 anni sono raddoppiati i giorni con temperature superiori a 50°

Il numero di giorni ogni anno in cui le temperature superano la soglia dei 50° è raddoppiato dagli anni ’80. Lo rivela un’analisi della Bbc sull’aumento delle temperature a livello globale negli ultimi 40 anni.

Secondo l’emittente britannica, sono stati 26 in media i giorni in cui nel mondo sono state rilevate temperature superiori a 50 gradi tra il 2010 e il 2019, rispetto alla media di 14 giorni rilevata tra il 1980 e il 2009, un aumento di quasi il 100 percento.

La maggiore frequenza delle temperature estreme rende evidente la progressione del riscaldamento globale negli ultimi anni. Secondo la Bbc, in ogni decennio dal 1980 si è visto un aumento del numero di giorni in cui le temperature hanno superato i 50 gradi. Nel periodo in esame, è anche più che raddoppiato il numero di aree in cui si verificano temperature superiori a 50 gradi.

Nell’ultimo decennio le temperature massime registrate a livello globale sono aumentate di 0,5 gradi rispetto alla media dal 1980 al 2009. Una crescita distribuita in maniera diversa tra i vari continenti, che ha portato ad aumenti di oltre 2 gradi nell’Artico e in Medio Oriente e nuovi record come quello europeo di temperatura raggiunto l’11 agosto nei pressi di Siracusa.

Secondo l’ultimo rapporto del Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico (Ipcc) delle Nazioni unite (Onu), il riscaldamento globale, attribuito in maniera “inequivocabile” alle emissioni di gas serra derivanti da attività umane, si accompagnerà sempre di più a un aumento di eventi naturali estremi.