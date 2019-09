Oroscopo Branko oggi 11 settembre 2019 | Previsioni del giorno

OROSCOPO BRANKO – Anche oggi Branko ha letto le stelle per noi, come ogni giorno. Come sempre il suo oroscopo è riportato da una delle principali testate nazionali come “Il Messaggero”.

Cosa dicono gli astri oggi, secondo l’oroscopo di Branko? Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 11 settembre 2019.

L’OROSCOPO SETTIMANALE DI PAOLO FOX DAL 9 AL 15 SETTEMBRE

Ariete

Amici dell’Ariete, questo non è il miglior buongiorno degli ultimi tempi. In effetti, comincerete la giornata con un po’ di nervosismo, ma la buona notizia è che passerà presto. Oggi, grazie ad un’ottima Luna, avrete un buon successo negli affari e anche in amore: novità in arrivo in tutti e due i campi.

L’OROSCOPO DI SETTEMBRE 2019

Toro

Cari Toro, c’è qualche turbolenza nel vostro ambiente lavorativo. Voi, però, avete ben allacciato la cintura di sicurezza e non avete nessuna intenzione di lasciarvi “sballottolare” da una parte all’altra. Sarete capaci di difendere la vostra posizione e di far valere le vostre ragioni di fronte a delle accuse.

Oroscopo Branko 11 settembre 2019 | Gemelli

Cari Gemelli, le stelle non hanno buone previsioni per questa giornata per quanto vi riguarda. Soprattutto la salute non vi assiste particolarmente; niente di grave, ma vi sentite poco in forma e molto “acciaccati”. Abbiate ancora un po’ di pazienza, l’autunno è in arrivo con tante buone nuove.

I SEGNI FORTUNATI IN AMORE DI SETTEMBRE

Cancro

La Luna è fondamentale per voi questa settimana, cari Cancro. Sia per quanto riguarda il bello che il brutto. Questo settembre è una rincorsa per voi, già sommersi di impegni. Fate un bel respiro e cercate di cavalcare l’onda in arrivo. È un onda di successo professionale.

Leone

Cari Leone, la Luna in Acquario non fa altro che provocare discussioni. Nella vostra relazione di coppia in questi ultimi giorni vi sentite come se ci fosse un terzo incomodo, sempre pronto ad alimentare la fiamma di piccoli battibecchi che poi si trasformano in discussioni più grandi e articolate. Cercate di ritrovare la calma.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Oroscopo Branko 11 settembre 2019 | Vergine

Amici della Vergine, questa Luna benedice le nuove collaborazioni professionali e vi permette di mostrarvi sotto una nuova luce ai vostri colleghi e collaboratori. Non vi eravate spenti, ma avevate perso un po’ di motivazione ultimamente per raggiungere nuovi obiettivi a causa di una discussione in famiglia. Recuperate.

L’OROSCOPO DEL 2019

Bilancia

L’oroscopo di oggi di Branko, cari Bilancia, prevede che avrete finalmente il coraggio di ribellarvi a uno stato di cose che non vi piace più. Sul lavoro, soprattutto, le poche soddisfazioni economiche vi porteranno a cercare terreni più fertili. Avete bisogno di sentirvi vivi, anche in amore, dove combatterete battaglie, anche già perse in partenza, solo per il gusto di farlo.

I SEGNI FORTUNATI NEL LAVORO DI SETTEMBRE

Scorpione

Cari Scorpione, l’oroscopo di oggi suggerisce di essere particolarmente prudenti. Qualche distrazione di troppo potrebbe farvi incappare in pericoli dai quali vi siete sempre tenuti alla larga. Riflettete prima di agire una volta in più e tenete gli occhi fissi sul vostro percorso. Sfavorite, almeno per oggi, le deviazioni non programmate.

Oroscopo Branko 11 settembre 2019 | Sagittario

Amici del Sagittario, avete il Sole e tre pianeti in Vergine in posizione decisamente ostile. Luna in Acquario, però, sarà la vostra boa in mare aperto, la vostra ancora di salvezza; riuscirete a scampare situazioni imbarazzanti, ma sappiate che c’è un problema che non potrete evitare per molto altro tempo.

Capricorno

Cari Capricorno, un uragano vi passerà letteralmente a fianco. Nel senso che sarete solo sfiorati da una serie di problemi che, in realtà, potrebbero sconvolgervi la vita, ma i pianeti fanno da scudo. Benissimo l’amore, con una miriade di nuove esperienze da fare.

Acquario

Cari Acquario, oggi non potete proprio lamentarvi di nulla. Vi sentite non solo bene ora, ma ottimisti e con grandi speranze per il futuro. Nuove imprese economiche e professionali sono alle porte con la benedizione di Giove, che fa il tifo per voi e il vostro successo. Riprendete in mano tutti i vostri talenti e valorizzateli al massimo.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA

Oroscopo Branko 11 settembre 2019 | Pesci

L’oroscopo di Branko di oggi 11 settembre suggerisce di farvi guidare dalla saggezza di chi è più anziano ed esperto di voi. Sarà fondamentale ascoltare le sue riflessioni, perché il vostro nervosismo non vi renderà lucidi e lungimiranti. Occhio alla salute. In Amore arriva la rinascita.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI E CANCRO

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX DI OGGI PER LEONE, VERGINE, BILANCIA E SCORPIONE

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX DI OGGI PER SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI