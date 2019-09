Governo Conte bis, le ultime notizie di oggi: diretta live

Dopo il voto di fiducia alla Camera e al Senato è cominciato a tutti gli effetti il lavoro del governo Conte bis: ecco le ultime notizie e tutte le principali informazioni di oggi, mercoledì 11 settembre 2019, sull’esecutivo sostenuto da Pd e M5S.

LA DIRETTA LIVE

ore 9,15 – Sondaggi, Conte batte Salvini e Lega al 30 per cento – L’ultimo sondaggio sulle intenzioni di voto ai partiti, realizzato dall’istituto demoscopico Ixè, attribuisce alla Lega il 30 per cento dei consensi contro il 22,6 del Pd e il 22,0 del M5S. Per quanto riguarda la fiducia nei leader invece, il premier Giuseppe Conte batte Matteo Salvini. Il presidente del Consiglio viene indicato al 49 per cento contro il 32 del leader della Lega, il 28 di Giorgia Meloni, il 27 di Luigi Di Maio e il 27 di Zingaretti (qui tutti i numeri)

ore 9,00 – Governo Conte bis, totonomi sui sottosegretari – Quella della nomina di viceministri e sottosegretari è la nuova partita che si apre all’interno della maggioranza Pd-M5S-Leu dopo la formazione della squadra del Governo Conte bis. Circolano già i nomi di chi potrebbe ricevere gli incarichi ai vertici dei Ministeri. Secondo la legge l’esecutivo può essere composto al massimo da 65 membri e al momento tra presidente del Consiglio, ministri e sottosegretario alla Presidenza gli esponenti sono 23.

Al Viminale sono in pole position Emanuele Fiano in quota Partito Democratico e Carlo Sibilia e Nicola Morra per il Movimento 5 Stelle. All’Economia invece potrebbe andare la pentastellata Laura Castelli, mentre i Dem dovrebbe indicare Antonio Misiani (qui il totonomi).

ore 8,30 – Zingaretti su Ocean Viking: “Deve entrare, senza se e senza ma” – Ieri sera, su La7, è intervenuto il segretario del Pd Nicola Zingaretti. Nel corso del programma DiMartedì il governatore del Lazio parlando dell’ultimo caso di migranti soccorsi da una nave di ong, la Ocean Viking, ha dichiarato: “Quella nave per me deve entrare, senza se e senza ma”. La Ocean Viking sta continuando a chiedere all’Italia un porto sicuro dove sbarcare.

Sul premier Giuseppe Conte Zingaretti ha dichiarato: “L’ho conosciuto in questa estate, ma paradossalmente frequentato poco. Mi pare una persona che da mesi aveva maturato l’opinione che il suo vecchio governo era in una situazione insopportabile e quando ha capito ha cambiato. Se avessi potuto avrei scelto un altro premier, gliel’ho detto, anche in delle interviste, ma abbiamo preso atto che il M5S, partito di maggioranza relativa, esprimesse il suo candidato. Da quando ha accettato Conte ha fatto di tutto per ascoltare tutti”.

Sul programma del governo Conte bis, intanto, Zingaretti ha escluso ogni ipotesi di patrimoniale e su Autostrade ha promesso una soluzione “non ideologica”. Per quanto riguarda il partito, su Matteo Renzi, Zingaretti ha detto di sperare che l’ex premier “remi nella stessa direzione”.

ore 8,20 – Oggi Conte a Bruxelles – Dopo aver incassato, ieri, la fiducia anche al Senato, oggi il presidente del Consiglio Giuseppe Conte sarà a Bruxelles per una serie di colloqui, dalla neopresidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen all’ex presidente Jean-Claude Juncker (qui tutti gli appuntamenti).

ore 8,20 – Verso la nomina di 42 sottosegretari e vertice Pd-M5S – L’attenzione del governo Conte bis è rivolta oggi anche alla nomina di 42 sottosegretari, che avviene in un clima non proprio disteso. Stasera un vertice di maggioranza. I punti ferma dell’attività di governo restano il blocco dell’Iva, i tagli al cuneo fiscale, la conferma di reddito di cittadinanza e Quota 100.