Due coniugi annullano il matrimonio dopo aver fatto coming out: sono entrambi gay.

Jo Turner, 30 anni, e Scott Turner-Smith, di 25, sono convolati a nozze più di un anno fa, ma dopo poco hanno entrambi realizzato di essere gay.

Così hanno avviato la procedura per l’annullamento, anche se continuano a frequentarsi.

Jo ha giù una nuova ragazza, Wendy, con cui la ex coppia esce regolarmente. E i tre hanno formato un trio.

Sognano di celebrare un doppio matrimonio quando anche Scott troverà l’amore.

Dopo aver firmato i documenti per l’annullamento, Jo, che di mestiere fa il dentista, ha twittato: “Che divertimento oggi firmare la richiesta di annullamento. Il consenso non era valido per un ‘errore’: risulta che siamo entrambi gay. E adesso divertiti, giudice, la sceneggiatura uscirà il prossimo anno”.

L’ex marito Scott ha risposto così al tweet: “Ho composto e cancellato il tweet migliaia di volte, ma ecco qui: sono gay. Quelli a cui l’ho detto fino ad ora sono stati fantastici, e sono loro grato più di quanto immaginano. Mi sento liberato, ora posso essere completamente me stesso, e non vedo l’ora di scoprire cosa succede adesso”, ha scritto Scott il 23 agosto scorso.

Jo aveva incontrato Wendy, la sua attuale ragazza, due anni fa. Lei era più giovane e faceva la dottoressa, e dopo l’incontro con Jo aveva scritto di essersene innamorata.

Ora che si sono messe insieme, ha dichiarato: “Ci sono voluti due anni di attesa, ma ne è valsa la pena”.

Gli amici della coppia hanno festeggiato la notizia online, e nei tweet suggeriscono a Richard Curtis, lo sceneggiatore di Bridget Jones e di Notting Hill, di scrivere la sceneggiatura del film ispirato alla loro storia.

