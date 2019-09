Evento Apple diretta live: presentazione Iphone 11 | Ultimi aggiornamenti

Finalmente è arrivato il tanto atteso giorno dell’evento di presentazione dei nuovi dispositivi Apple: oggi, martedì 10 settembre 2019, a partire dalle 19 (ora italiana) gli stati generali dell’azienda di Cupertino saranno in diretta live mondiale per mostrare, su tutti, il nuovo Iphone 11.

Con ogni probabilità, infatti, questo martedì verrà ricordato come il giorno in cui tutti gli appassionati hanno visto per la prima volta l’undicesima edizione del celebre smartphone Apple, che arriva a un anno dall’annuncio di Iphone XS, XS Max e XR.

TPI seguirà in diretta live l’evento. Di seguito troverete quindi tutti gli ultimi aggiornamenti sulla presentazione di oggi all’Apple Park di Cupertino, in California.

Evento Apple diretta live | Gli ultimi aggiornamenti

(Aggiornare in continuazione per leggere gli ultimi aggiornamenti)

Ma non sarà solo la giornata del nuovo iPhone: le indiscrezioni parlano di una nuova linea di Apple Watch, la quinta edizione. Ma anche di una possibile data di uscita di Apple TV+

Manca sempre meno alla diretta dell’evento Apple di oggi: tra meno di quattro ore ci sarà lo showdown. Come sarà il nuovo iPhone 11?

L’evento si terrà precisamente nello Steve Jobs Theater, un maestoso auditorium costruito due anni fa all’Apple Park di Cupertino e dedicato al fondatore dell’azienda: appuntamento alle ore 19

Ci siamo: oggi, martedì 10 settembre 2019, all’Apple Park di Cupertino – in California – ci sarà l’evento di presentazione delle ultime novità della Mela morsicata. Appuntamento alle ore 19 (ora italiana) per la diretta live della presentazione, durante la quale il mondo conoscerà anche il nuovo Iphone 11

Evento Apple diretta live | Le anticipazioni

Cosa dicono le anticipazioni dell’evento Apple di oggi? Saranno tante le novità introdotte dall’azienda fondata da Steve Jobs. Su tutte, ovviamente, c’è particolare attenzione sull’Iphone 11. Saranno in tutto tre le edizioni del celebre smartphone: Iphone 11, Iphone 11 Pro e Iphone 11 Pro Max.

Apple, è in arrivo un iPhone a basso costo: l’indiscrezione dal Giappone

L’undicesima edizione dello smartphone di Apple avrà un design del tutto rinnovato, soprattutto sulla parte posteriore. Lì, infatti, ci saranno ben tre fotocamere (due nel modello base), incastonate in un modulo quadrato che ha fatto storcere il naso a molti appassionati. Il processore sarà ovviamente migliore di quello montato dalle precedenti edizioni, mentre non verrà supportata la rete 5G.

Le anticipazioni dell’evento Apple, inoltre, parlano della forte possibilità che venga presentato l’Apple Watch 5, come anche una nuova linea di MacBook Pro. Secondo alcuni rumors, inoltre, anche Apple TV+ troverà spazio nella presentazione: la nuova piattaforma streaming di Cupertino potrebbe già avere un catalogo di film e serie tv.

Anche Apple produrrà uno smartphone pieghevole? Ecco cosa si sa finora

Evento Apple diretta live | Dove vederlo in streaming

Dove vedere l’evento Apple in streaming? La cerimonia di presentazione di Iphone 11 e di tutte le altre novità dell’azienda di Cupertino verrà trasmesso in live streaming sul sito ufficiale di Apple, sull’account Youtube e molto probabilmente anche su Twitter.

L’orario di inizio dell’evento è alle ore 19 (ora italiana). La presentazione dovrebbe durare circa due ore, quindi fino alle 21.

Vietati MacBook in volo: se siete in possesso di questi modelli non potete imbarcarli

Gay, migranti, disabili e piatti etnici: in arrivo le nuovi emoji Apple