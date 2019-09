Colombiana: trama, cast e streaming del film in onda stasera su Italia 1

Questa sera, lunedì 9 settembre 2019, va in onda in prima serata su Italia 1 alle 21.20 Colombiana, film d’azione per la regia di Olivier Megaton con protagonista Zoe Saldana.

Colombiana film | Trama

Il film racconta la storia di Cataleya, bambina di Bogotà a cui i genitori, Fabio e Alicia, vengono assassinati: l’omicidio verrò commissionato da Don Luis, che intratteneva rapporti malavitosi con il padre di Cataleya. Ma Fabio ha fatto in tempo a prevedere questa mossa, e Cataleya viene lasciata in disparte e le viene affidato il “passaporto” per la sua libertà, un microchip contenente files che dovrà consegnare all’ambasciata americana. Da quel momento Cataleya si trasformerà in una fredda assassina pronta a vendicare la sua famiglia.

La trama completa del film

Colombiana film | Cast

Qui di seguito il cast del film al completo, con gli attori e i rispettivi personaggi interpretati:

Zoe Saldana – Cataleya Restrepo

– Cataleya Restrepo Jordi Mollà – Marco

– Marco Lennie James – James Ross

– James Ross Amandla Stenberg – Cataleya da piccola

– Cataleya da piccola Callum Blue – Steve Richard

– Steve Richard Cynthia Addai-Robinson – Alicia Restrepo

– Alicia Restrepo Jesse Borrego – Fabio Restrepo

– Fabio Restrepo Ofelia Medina – Mama

– Mama Angel Garnica – Pepe

– Pepe Sam Douglas – William Woodgard

– William Woodgard Graham McTavish – Capo Marshal Warren

– Capo Marshal Warren Max Martini – Agente Robert Williams

– Agente Robert Williams Beto Benites – Don Luis

– Don Luis Michael Vartan – Danny Delanay

– Danny Delanay Cliff Curtis – Emilio Restrepo

– Emilio Restrepo Charles Maquignon – Sergente Bill Attwood

Colombiana film | Trailer

Ecco il trailer del film:

Colombiana film | Streaming

Come fare per vedere Colombiana e in tv? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – lunedì 9 settembre 2019 – a partire dalle 21.20 su Italia 1.

La rete “giovane” di Mediaset è disponibile gratuitamente al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre, o al tasto 506 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 106 del decoder.

Se non siete a casa, potete vedere gratuitamente il film sulla piattaforma di MediasetPlay, che permette di seguire il film in streaming su pc, tablet o smartphone. Una semplice registrazione con mail o social network, vi darà accesso a tutti i contenuti Mediaset.

In live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

Dove vedere Italia 1 in streaming