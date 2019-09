Meghan Markle insultata per la coperta di Archie

Meghan Markle è nella bufera per un comportamento adottato nell’educazione del piccolo Archie Arrison, ed è stata ricoperta d’insulti sui social.

La duchessa di Sussex avrebbe infatti acquistato per il piccolo una coperta indiana, utilizzata durante la consueta partita di polo di William e Harry, che ha luogo ogni anno nel Surrey, durante il King Power Royal Charity Polo Day.

Come riporta un tabloid britannico, la coperta di Meghan ha fatto scatenare gli haters perché l’azienda che la produce, la Malabar Baby, paga i suoi dipendenti solo 40 centesimi all’ora.

L’azienda è conosciuta per sfruttare i dipendenti ma vedere i suoi prodotti a prezzi molto alti: una coperta come quella sfoggiata da Baby Archie viene venduta sul mercato a circa 37 euro.

Il tabloid britannico che denuncia l’accaduto ha inviato i suoi reporter in India a condurre un’inchiesta e intervistare gli operai dell’azienda, che hanno infatti dichiarato di soffrire per la paga.

In realtà, pur lavorando quarantotto ore a settimana per un salario di 80 euro, la paga sarebbe in linea con lo standard minimo imposto dalla legge del Paese. Ma gli operai si lamentano e non sono contenti. Non quanto la Ceo dell’azienda che, intervistata da Vogue India, ha dichiarato di essere contenta dell’acquisto di Meghan Markle.

Sfoggiano la coperta indiana durante la partita di polo, Meghan, Harry e Archie hanno fatto un bel regalo alla visibilità di tutta l’azienda di Jaipur.

