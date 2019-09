Captain America: trama, cast e streaming del film in onda stasera su Rai 2

Questa sera, giovedì 5 settembre, in prima serata su Rai 2 alle 21.20 va in onda il film Captain America – Il primo vendicatore. La pellicola del 2011, diretta da Joe Johnston, vede come protagonista Chris Evans ed è basato sul personaggio dei fumetti Marvel Comics Capitan America.

Captain America film | Trama

È il 1941 e il mondo è lacerato dalla Guerra. Dopo aver ripetutamente cercato di arruolarsi nell’esercito per combattere al fianco dei suoi fratelli e delle sue sorelle nelle Forze Alleate, il giovane e gracile Steve Rogers entra a far parte di un programma sperimentale che lo trasformerà nel Super-Soldato conosciuto come Captain America.

Cast

Qui di seguito il cast del film al completo, con gli attori e i rispettivi personaggi interpretati:

Chris Evans – Steve Rogers / Capitan America

– Steve Rogers / Capitan America Tommy Lee Jones – Col. Chester Phillips

– Col. Chester Phillips Hugo Weaving – Johann Schmidt / Teschio Rosso

– Johann Schmidt / Teschio Rosso Hayley Atwell – Peggy Carter

– Peggy Carter Sebastian Stan – James “Bucky” Barnes

– James “Bucky” Barnes Dominic Cooper – Howard Stark

– Howard Stark Toby Jones – Arnim Zola

– Arnim Zola Stanley Tucci – Abraham Erskine

– Abraham Erskine Neal McDonough – Dum Dum Dugan

– Dum Dum Dugan Derek Luke – Gabe Jones

Trailer

Ecco il trailer del film:

Captain America film | Streaming

Dove vedere il film Captain America? Il film va in onda giovedì 5 settembre 2019 su Rai 2 a partire dalle 21.20. Il secondo canale della Rai è disponibile al tasto 2 del telecomando del digitale terrestre e anche al tasto 502 per la versione HD. Su Sky, invece, basta selezionare il tasto 102 del proprio decoder.

Non siete a casa questa sera e non potete utilizzare la tv? Non vi preoccupate, basta avere un pc, uno smartphone o un tablet e potete seguire in streaming il film grazie a RaiPlay, la piattaforma che permette all’utente di usufruire gratuitamente (previa registrazione con mail o social network) di tutti i contenuti Rai.

In live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

Dove vedere Rai 2 in streaming