Hunger Games: il canto della rivolta – Parte 1, la trama del film in onda stasera su Italia 1. Di cosa parla

Questa sera, mercoledì 4 settembre 2019, va in onda su Italia 1 il film Hunger Games: il canto della rivolta – Parte 1, in prima serata dalle 21.20. Nel cast molti attori famosi come Jennifer Lawrence e Julianne Moore. Il film del 2014 assicura una trama avvincente e rappresenta il sequel di Hunger Games: La ragazza di fuoco dell’anno prima.

Tutto quello che c’è da sapere su Hunger Games: il canto della rivolta – Parte 1

Il film stasera su Italia 1 è diretto da Francis Lawrence e rappresenta la trasposizione cinematografica di del romanzo Il canto della rivolta, scritto da Suzanne Collins. Il film ha avuto una buona accoglienza, con un incasso totale in tutto il mondo di oltre 750 milioni di dollari.

Tutto quello che c’è da sapere su Hunger Games

Il film prodotto alla Lions Gate Entertainment e dalla Color Force gode di un cast d’eccezione con attori del calibro di Jennifer Lawrence e Julianne Moore, oltre a Josh Hutcherson che interpreta Peeta. Ma qual è la trama completa di Hunger Games: il canto della rivolta – Parte 1, stasera 4 settembre 2019 su Italia 1? Ecco tutti i dettagli.

Hunger Games: il canto della rivolta – Parte 1, la trama del film

Protagonista del film che rappresenta il sequel de La ragazza di fuoco è Katniss Everdeen, indicata come simbolo della ribellione in atto per liberare il pianeta. La ragazza, inizialmente in stato confusionale nel Distretto 13, rifiuta il ruolo che le era stato assegnato perché troppo stressata per quello che aveva vissuto.

Katniss, trasferita al distretto 12, si accorge della devastazione subita da parte della città che amava e inizia a cambiare idea in merito alla sua decisione di non combattere. Per trovare una sorta di equilibrio tra le due posizioni, la protagonista di Hunger Games: il canto della rivolta – Parte 1 decide di prendere parte alla rivolta ma combattendo in maniera il più possibile pacifica.

Con questa scelta Katniss inoltre non vuole mettere in pericolo la vita della sua amica Peeta, in mano agli oppressori. Infine vediamo gli abitanti di Capitol City non vogliono lasciare la presa sui distretti, con i loro attacchi sempre più minacciosi e distruttivi.

Hunger Games: il canto della rivolta – Parte 1, il trailer

Ecco il trailer ufficiale del film stasera su Italia 1 dalle 21.20: