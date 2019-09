E io non pago film: trama, cast e streaming del film in onda oggi su Rete 4

Questa sera, 4 settembre 2019, va in onda su Rete 4 in prima serata alle 21.30 E io non pago – L’Italia dei furbetti, film del 2012 per la regia di Alessandro Capone e che vede come protagonisti Maurizio Mattioli, Maurizio Casagrande, Jerry Calà, Valeria Marini ed Enzo Salvi.

E io non pago film | Trama

Nella commedia ci sono il maresciallo Remo Signorelli e il brigadiere Riccardo Riva della Guardia di Finanza che vengono mandati a preparare un “bliz anti-evasione” a Poltu Quatu, un centro turistico che si trova sulla Costa nord orientale della Sardegna.

Si tratta di una splendida località, dove però non manca una pratica “tutta italiana”: l’evasione fiscale. Le “mele marce” circolano attorno al commercialista romano Massimiliano Grilli, che per evadere le tasse è un vero e proprio “maestro”.

In questo contesto Remo, girando per locali, rincontrerà casualmente il suo vecchio amico Fulvio, che ne gestisce uno di gran moda nella movida notturna e che scoprirà non essere affatto cambiato negli anni: l’uomo, infatti, è sempre pronto a correre dietro una gonnella e ad andare a letto quando il sole si sta già alzando. Fulvio, però, accoglierà Remo come un vecchio amico ma non sa che lui è diventato un maresciallo delle Fiamme Gialle e inconsapevolmente gli fa da “Caronte” attraverso i segreti della grande evasione fiscale. Remo, nel frattempo, ce l’ha con il suo vecchio amico per un’antica storia di donne che risale all’ultimo anno di liceo: è convinto che sia andato a letto con la ragazza che poi Remo ha sposato e con la quale tutt’ora condivide un felice matrimonio e due figli.

E io non pago film | Cast

Qui di seguito il cast al completo del film, con gli attori e i rispettivi personaggi interpretati:

Jerry Calà – Fulvio

– Fulvio Valeria Marini – Sonia

– Sonia Enzo Salvi – Massimiliano Grilli

– Massimiliano Grilli Maurizio Mattioli – Remo Signorelli

– Remo Signorelli Maurizio Casagrande – Riccardo Riva

– Riccardo Riva Nini Salerno – Dott. Cecchini

– Dott. Cecchini Benito Urgu – Bruno Cadeddu

– Bruno Cadeddu Adolfo Margiotta – Pitagora

– Pitagora Cosetta Turco – Roberta

– Roberta Cecilia Capriotti – Deborah

– Deborah Gianna Orrù – madre di Riccardo Riva

E io non pago film | Trailer

Ecco il trailer del film:

E io non pago film | Streaming

Dove vedere in tv il film E io non pago? La pellicola viene trasmessa, a partire dalle 21,30, stasera – mercoledì 4 settembre 2019 – su Rete 4. Per vederlo, quindi, vi basta sintonizzarvi sul quarto canale del vostro digitale terrestre, o sul 504 per la versione in HD. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 104 del vostro telecomando.

Ma Potere assoluto è disponibile anche in streaming. Come? Su Mediaset Play, la celebre piattaforma streaming del Biscione, presente sia sul sito ufficiale che sotto forma di app per iOS e Android. Mediaset Play è completamente gratis: per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network. Poi andare sul menu a tendina e selezionare Rete 4.

