Mastronardi batte Bellucci a Venezia con un look mozzafiato

Alessandra Mastronardi è la madrina della 79esima edizione del festival del Cinema di Venezia, e dal primo giorno della kermesse cinematografica ha sorpreso il red carpet con i suoi outfit originali e ricercati.

L’attrice napoletana diventata popolare grazie alla serie tv dei Cesaroni ha sfoggiato sin dalla prima sera abiti mozzafiato, così tanto da mettere in ombra star di Hollywood del calibro di Kristen Stewart e Scarlett Johansson. Per molti è lei la più chic.

E durante la terza serata del festival del Cinema, Alessandra Mastronardi ha sfoggiato un abito Gucci di seta gialla con inserti neri e pipistrello sulla cintura. Lucente e bellissima, ha sovrastato persino l’eleganza di Monica Bellucci, che ha adottato invece un look più dimesso, optando per il nero. L’abito Dior sembra troppo castigate, ingombrante e serioso per la diva del cinema Monica Bellucci.

Che avrebbe potuto osare un po’ di più, come è solita fare, e indossare colori più appariscenti e uno stile più leggero.

E così, la Mastronardi appare come la vera regina del Red Carpet, e fa dimenticare il look giornaliero country indossato il primo giorno, quando i critici si erano subito scagliati su di lei per aver portato dei pantaloncini larghi e una camicetta troppo rustica per Venezia.

La 79esima edizione del festival del Cinema di Venezia ha preso il via il 29 agosto scorso e durerà fino al 7 settembre prossimo.

Tra i vari film nazionali e internazionale in gara, il sindaco del Rione Sanità diretto da Mario Martone con Massimo Gallo, Roberto De Francesco e Francesco Di Leva, tratto dalla commedia di Edoardo De Filippo, J’Accuse di Roman Polanski e Ad Astra di James Gray con Brad Pitt, presentato giovedì 29 agosto 2019 e ben accolto dalla critica.

La Mostra del Cinema di Venezia 2019, il programma della 76esima edizione

Giusy Versace al Festival del Cinema di Venezia con protesi e tacchi a spillo ha incantato il pubblico