Governo news: le ultime notizie di oggi sabato 31 agosto

GOVERNO NEWS – Dopo le nuove tensioni tra M5s e Pd sui 20 punti (leggili qui) presentati dal capo politico del Movimento 5 stelle Luigi Di Maio, il presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte ha convocato un vertice sul programma con le delegazioni delle due forze politiche. L’incontro si svolge a Palazzo Chigi a partire dalle 9,30.

CRISI DI GOVERNO, LA DIRETTA LIVE

Qui di seguito tutte le ultime news di oggi, sabato 31 agosto, sul governo in diretta LIVE, con aggiornamenti in tempo reale.

ore 9,00 – Slitta alle 12 l’incontro Pd-M5s previsto alle 9,30 – L’incontro sul programma a Palazzo Chigi tra le delegazioni di M5s e Pd e il premier incaricato, Giuseppe Conte, è stato spostato alle 12. È quanto si apprende da fonti parlamentari

7,30 – Anche il leghista Roberto Maroni scarica Matteo Salvini – “Salvini non ne aveva sbagliata una. Aprendo la crisi ha fatto una mossa che reputava giusta, certo un po’ azzardata visto che non decide lui se sciogliere le Camere. Ma evidentemente aveva avuto garanzie, voci dicono che avesse sentito Zingaretti e forse anche Renzi e volessero andare al voto: il suo errore è stato fidarsi”. A dirlo l’ex segretario della Lega, Roberto Maroni, in un’intervista rilasciata al quotidiano La Stampa. “Avrei scelto un’altra strada. Dopo le Europee e il voto sulla Tav avrei chiesto un Conte bis con la stessa maggioranza ma con la Lega alle Infrastrutture, e magari anche al ministero dell’Economia, nominando Tria commissario Ue”, ha detto il leghista. Maroni dice la sua anche sul nascente (?) governo giallo-rosso. “Sarebbe un governo nato casualmente, non per un progetto politico condiviso ma solo per evitare le elezioni, e quindi con una debolezza intrinseca. Paradossalmente – prosegue – rischierebbe di durare tutta la legislatura, per evitare di consegnare l’Italia al nemico Salvini”, spiega.

Governo news: la giornata di ieri

Governo M5s-Pd di nuovo a rischio dopo che Luigi Di Maio, capo politico dei pentastellati, ha forza la mano dopo le consultazioni con il presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte. “O si va avanti col nostro programma o meglio il voto”, ha detto, lanciando un ultimatum e consegnando un piano in 20 punti al premier che sta lavorando al Conte-bis. Tra l’altro, Di Maio ha spiegato che tra le priorità dei grillini non c’è la modifica dei decreti dell’ex alleato Matteo Salvini sulla sicurezza e ha confermato che la consultazione degli iscritti su Rousseau ci sarà. Un’altra ragione di scontro, quindi, col Pd, assieme al nodo del vicepremier, che sta molto a cuore a Di Maio che non vorrebbe rinunciare al posto. I dem, quasi in un coro unanime, hanno replicato con un sonoro: “Atteggiamento inaccettabile”. Tanto che il segretario del Pd, Nicola Zingaretti a un certo punto del pomeriggio ha frenato sulla trattativa: “Basta minacce o salta tutto, stiamo lavorando per un governo di vera svolta”. una posizione, quella di Zingaretti, che tiene uniti sia i dem dalla sinistra sia i renziani. Piazza Affari ha reagito con preoccupazione alla notizia che il governo M5s Pd è di nuovo in bilico e ieri, venerdì 30 agosto, ha chiuso in rosso e lo spread è risalito fino a 174 punti. Intanto, anche nel centrodestra sono iniziati i primi scontri tra Forza Italia e la Lega di Matteo Salvini.

Crisi di governo: il riassunto della giornata di ieri