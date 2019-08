Steve Jobs sarebbe ancora vivo: una foto alimenta la teoria

La foto di un uomo che somiglia fortemente a Steve Jobs rimbalza sui social media e alimenta la teoria secondo cui l’uomo che ha fondato Apple sarebbe ancora vivo.

La foto, secondo quanto ricostruito dai media, è stata scattata in Egitto: immortala un uomo molto simile a Jobs senza scarpe, seduto su una sedia, e con addosso una lunga palandrana.

L’immagine, diffusa dall’aggregatore di notizie statunitense Reddit, ricorda in tutto e per tutto l’ex Ceo di Apple deceduto il 5 ottobre 2011 a Palo Alto per un cancro al pancreas, e sul social è diventata virale per l’estrema somiglianza.

I commenti degli utenti ricalcano teorie simili a quelle su Elvis Presley, secondo le quali il cantante non sarebbe morto.

Su Steve Jobs, che oggi avrebbe avuto 64 anni, i commenti sono sulla stessa linea: c’è chi si perde in somiglianze somatiche dovute alle origini siriane di Jobs e chi afferma che i due sono troppo simili per trattarsi solo di una coincidenza.

“C’è qualcosa nel modo in cui è seduto che ricorda totalmente lui”, scrive qualcuno.

“Guarda come posa la mano sul mento, quello è sicuramente Steve Jobs”, commenta ancora un altro utente.

Ma c’è anche chi non prende sul serio la teoria che Jobs sia ancora vivo e commenta: “Impossibile sia lui, non indossa un Apple Watch!”.

