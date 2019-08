Il castello di Santa Severa nella classifica Time delle migliori esperienze da vivere

Il settimanale Time ha inserito il Castello di Santa Severa, nell’omonima frazione del comune di Santa Marinella, in Lazio, tra le 100 esperienza al mondo da vivere nello speciale ‘World’s Greatest Places‘.

La bellezza e unicità del castello e il fatto di essere accessibile a tutti grazie alla presenza di un complesso museale e di un ostello dai prezzi contenuti in grado di ospitare fino a 42 persone è valso al monumento storico un posto nella prestigiosa classifica.

“Sono particolarmente orgoglioso di questa segnalazione che riconosce non solo il grande patrimonio storico rappresentato dal Castello ma anche il lavoro che la nostra amministrazione ha portato avanti per rendere fruibile a tutti un bene pubblico così importante. Il nostro castello baciato dal mare è una risorsa del litorale laziale che comincia ad essere apprezzata e riconosciuta in tutto il mondo”, ha dichiarato il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.



Nella selezione è stata valutata la qualità, l’originalità, il grado di innovazione e la sostenibilità del sito: a fare compagnia al castello nella classifica del Time c’è anche il Galaxy’s Edge di Star Wars, in California, il Museo delle civiltà nere in Africa di Dakar, il Teatro Galli di Rimini e tantissimi altri originali poli d’interesse storico e culturale.

