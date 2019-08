Ti amo in tutte le lingue del mondo: la trama del film di Leonardo Pieraccioni, stasera in tv su Canale 5

È uno dei film più riusciti di Leonardo Pieraccioni, grazie a una trama ben costruita e capace di bilanciare la comicità leggera del cinema del regista toscano con temi che fanno riflettere fino a commuovere: Ti amo in tutte le lingue del mondo torna in tv, stasera (domenica 25 agosto 2019), in prima serata su Canale 5.

La rete ammiraglia Mediaset, infatti, in questa estate sta mandando in onda in replica tutta una serie di commedie italiane ben riuscite, nel tentativo di risollevare gli ascolti tv che in questa stagione calano inesorabilmente. Sempre di Pieraccioni, ad esempio, nelle scorse settimane sono andati in onda film come Il principe e il pirata, Finalmente la felicità, Una moglie bellissima e Io e Marilyn.

Tutto quello che c’è da sapere sul film Ti amo in tutte le lingue del mondo

Stasera, a partire dalle 21,20, è invece il turno di Ti amo in tutte le lingue del mondo. La commedia è uscita al cinema nel 2007 e vanta, all’interno del cast, la presenza di Marjo Berasategui, Giulia Elettra Gorietti, Massimo Ceccherini, Giorgio Panariello, Francesco Guccini, Rocco Papaleo e lo stesso Pieraccioni.

Ti amo in tutte le lingue del mondo, la trama completa del film

Ma di cosa parla Ti amo in tutte le lingue del mondo? In attesa della replica di stasera, diamo un’occhiata alla trama del film. Attenzione: rischio SPOILER.

Il protagonista della pellicola è Gilberto Rovai, professore di educazione fisica in un liceo di Pistoia. L’uomo decide di preparare una festa a sorpresa con i suoi amici più cari per festeggiare il compleanno della moglie. Ma proprio quando la donna arriva a casa, prima che tutti escano dai loro nascondigli, risponde a una telefonata da cui si capisce che ha un amante.

Dopo tre anni, quindi, il loro matrimonio finisce. Gilberto va a vivere con il fratello balbuziente e bidello della sua scuola, Cateno. Nel frattempo, a scuola il professore deve gestire un’alunna molto vivace, Paolina, che è palesemente innamorata di lui e fa di tutto per farglielo capire. La ragazza, tra le altre cose, lo sommerge di messaggi d’amore scritti in tutte le lingue del mondo. Al punto che Gilberto viene anche pubblicamente ripreso dal preside, convinto che l’insegnante abbia una relazione con l’alunna.

Una sera Gilberto, convinto dal collega Anselmi, decide di passare una serata erotica in una villa di scambisti: i due decidono di scambiarsi le chiavi degli appartamenti e per caso Gilberto trova la ex moglie nella stanza. Disgustato, decide di andarsene. Vicino alla sua auto, però, vede una donna che litiga con un uomo. Decide di intervenire, prendendo anche un ceffone.

Il cast completo di Ti amo in tutte le lingue del mondo

La donna, Margherita, lo ringrazia e si fa accompagnare a casa. Tra i due inizia quindi una frequentazione. Quando la donna lo invita a pranzo, però, Gilberto scopre con sua enorme sorpresa che Margherita è proprio la madre di Paulina. Gilberto sviene per lo stupore e viene portato in ospedale, mentre Paolina reagisce molto male e litiga con la madre.

Gilberto, consigliato da un amico psicologo, capisce che il comportamento della ragazza è dovuto alla tristezza per non aver mai conosciuto il padre naturale, che nel frattempo ha preso i voti. Così il professore organizza un incontro tra padre e figlia. Fra Massimo, però, non ha il coraggio di rivelarle la sua vera identità. Paulina però dopo qualche giorno scopre la verità e se la prende con Gilberto, reo di averle mentito.

A quel punto Gilberto abbraccia la ragazza, facendola sfogare. Il preside però li vede e si convince ancora di più che i due abbiano una relazione. Così obbliga l’insegnante a trasferirsi in un’altra città, a Borgo a Buggiano.

La storia di Ti amo in tutte le lingue del mondo si conclude dopo sette mesi dall’ultima scena. Un giorno, infatti, Margherita fa una sorpresa a Gilberto durante il ricevimento dei professori. I due avviano quindi una storia d’amore, anche perché Paulina nel frattempo si è fidanzata con il figlio dello psicologo, dal quale Gilberto le aveva consigliato di andare.

L’appuntamento con Ti amo in tutte le lingue del mondo è per stasera, domenica 25 agosto 2019, alle 21,20 su Canale 5.