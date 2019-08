Lucio Dalla Show, il concerto omaggio su Canale 5: ospiti, conduttori e scaletta

Semplicemente Lucio. Lo show dedicato a Dalla torna su Canale 5 in una sera d’agosto, pronto a entusiasmare ancora una volta il fedele pubblico di Mediaset.

Lo show è stato registrato il 2 giugno 2018 al Teatro Romano di Verona ed è stato condotto da Michelle Hunziker e Ron. Il concerto omaggio ha potuto contare sulla presenza di tantissimi artisti del mondo della musica, legati ognuno in modo diverso al celebre artista che si è spento prematuramente in Svizzera l’1 marzo 2012, due settimane dopo aver partecipato al Festival di Sanremo insieme a Pierdavide Carone.

Lucio (Show) è stato organizzato da Ron e la serata è stata inserita nel programma del Festival della Bellezza. Del resto è stato proprio Ron a portare al Festival di Sanremo il brano inedito Almeno pensami di Lucio Dalla, così come ha pubblicato l’album tributo Lucio!.

Lucio Dalla show | Ospiti

La musica torna in tv, in particolare quella di Dalla. La prima volta che Lucio (Show) è arrivato sui piccoli schermi era il 31 agosto 2018. A distanza di un anno, sempre d’estate, rivediamo gli stessi ospiti: Alice, Annalisa, Emma, Federico Zampaglione, Fiorella Mannoia, Gaetano Curreri, Gianna Nannini, Gianni Morandi, Gigi D’Alessio, Giovanni Caccamo.

E ancora Giusy Ferreri, Luca Carboni, Mario Biondi, Massimo Ranieri, Noemi, Ornella Vanoni, Serena Autieri e Paola Turci. Infine saranno presenti anche le testimonianze di Gino Paoli e Roberto Vecchioni.

Lucio Dalla show | Scaletta

Qual è la scaletta di Lucio (Show)? Vediamo in ordine quali saranno i cantanti che si esibiranno e con quale brano di Lucio Dalla:

Ron, 4 marzo 1943

Massimo Ranieri, Vita

Emma Marrone, La sera dei miracoli

Fiorella Mannoia, Cara

Ornella Vanoni, Chissà se lo sai

Gigi D’Alessio, Canzone

Ron con Serena Autieri, Tu non mi basti mai

Serena Autieri, Caruso

Giusy Ferreri, Balla balla ballerino

Gaetano Curreri e Noemi, Anna e Marco

Michelle Hunziker e Ron, Attenti al lupo

Massimo Ranieri e Ron, L’anno che verrà

Luca Carboni, Quale allegria

Federico Zampaglione, Com’è profondo il mare

Paola Turci, Cosa sarà

Fiorella Mannoia, Stella di mare

Mario Biondi, Futura

Ron e Alice, Almeno pensami

Gaetano Curreri e Ron, La settima luna

Annalisa, Le rondini

Giovanni Caccamo, Se io fossi un angelo

Noemi, Domani

Alice, Il cielo

Tutti, Piazza grande

Ron, Anima

“Un’opportunità meravigliosa di poter cantare per Lucio insieme a tanti amici e grandi artisti, non solo musicisti. Fare questo evento al Teatro Romano di Verona è stata un’esperienza unica. Uno spettacolo di musica e di racconti, all’insegna della leggerezza, proprio come era Lucio”, ha dichiarato Ron.

Lucio vi aspetta su Canale 5 sabato 24 agosto 2019 in prima serata.