Lettera misteriosa. Molto lunga e carica di significato. Luca Onestini, ex tronista di Uomini e Donne ed ex concorrente del Grande Fratello Vip, pubblica un post su Instagram che lascia senza fiato i fan.

Onestini si trova in Sardegna. Da qualche giorno è partita la fidanzata Ivana Mrazova, che secondo i beninformati si trova a Praga dalla sua famiglia. Tra loro va tutto a gonfie vele, ma Luca – sui social – scrive che vuole ancora inseguire dei sogni.

Appunto, quali? Anche professionali? Tra i fan è scoppiato un vero e proprio caso mediatico dopo la sua “lettera allo specchio”. La curiosità, in queste ore, corre velocemente sui social. Gli interrogativi dopo la sua lettera stanno animando e agitando il gossip.

“Il Luca di domani è frutto dei pensieri di oggi? Dimmene qualcuno o parlami dei tuoi sogni”, scrive Onestini. Che allo specchio virtuale risponde con un secco: “Non posso.”

Ecco il testo della “Lettera allo specchio”, come lo stesso Onestini scrive su Instagram.

“Cosa farai da grande Luca ?”

“Non lo so.”

“Come non lo sai ? È importante avere le idee chiare..”

“Le idee chiare.. Chi le ha davvero ? Forse chi si accontenta o chi si auto convince di averle.. Sono i dubbi a tenerti vivo.”

“Vuoi dirmi che vivi nel dubbio e non nella volontà di realizzare qualcosa?”

“No. Vuol dire inseguire un sogno senza smettere di continuare ad interrogarsi su cosa ti piace. Secondo te, anche solo un anno fa avrei mai pensato di fare ciò che sto facendo ora ?”

“Beh magari non tutto, però.. ”

“No, niente.”

“E allora cosa avevi in testa ?”

“Dei sogni.. che sono ancora lì, che mi stanno aspettando. Aspettano che maturi attraverso esperienze diverse e quando sarò pronto, sanno che riprenderò la strada per raggiungerli”

“Ah Sono i sogni che aspettano te?”

“Sì. Mi conoscono e quindi aspettano, sanno che mi perdo.”

“Ti perdi?”

“Continuamente..”

“In cosa ? ”

“Mi perdo dietro ciò che mi emoziona e quindi mi rende felice. Non ho paura di cercare tutto questo continuamente”

“Tutto questo sarebbe ? ”

“Sfide, brividi, avventure..”

“E quello che fai ora ti fa provare ancora questo? “

“Oggi sì.. domani vedremo, non posso pormi oggi domande alle quali può rispondere solo il Luca di domani..”

“Ma il Luca di domani è frutto dei pensieri di oggi, dimmene qualcuno o parlami dei tuoi sogni”

“Non posso.”

“Perché no ? Chi te lo impedisce?”

“Me lo impedisco io o meglio, la mia anima romantica. I sogni e i pensieri sono la cosa più intima che abbiamo, in un mondo in cui di intimo non c’è più nulla.. quindi non posso dirteli chiaramente nemmeno a te”