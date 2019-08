La musica del silenzio: trama, cast, trailer e streaming del film in onda stasera 24 agosto su Rai 1 dedicato alla vita di Andrea Bocelli

Stasera, sabato 24 agosto 2019, va in onda in seconda serata su Rai 1 il film La musica del silenzio, film del 2017 che racconta la vita del tenore Andrea Bocelli. La fiction, in particolare, è incentrata sull’infanzia e l’inizio della carriera del grande cantante.

Ad interpretare Bocelli è l’attore Toby Sebastian, ma il tenore compare fisicamente in una scena ed è inoltre la voce narrante dell’intero film. La regia è di Michael Radford. Ma qual è la trama, il cast e il trailer di La musica in silenzio? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

La musica del silenzio, la trama del film

Il protagonista del film è Amos Bardi, alter ego di Andrea Bocelli. Già da bambino dimostra di avere una voce fuori dal comune. Allo stesso tempo, il piccolo soffre di un grave problema agli occhi che lo rende quasi cieco.

Una malattia, un glaucoma congenito, che lo porterà presto alla cecità. Sin da bambino, Amos dovrà sottoporsi a numerosi interventi chirurgici, che lo porteranno lontano dalla propria famiglia. Il protagonista, che interpreta il giovane Bocelli, entrerà quindi in un istituto per non vedenti e imparare il Braille.

Proprio lì dentro una pallonata in faccia lo porta alla cecità totale. Nonostante questa serie di problemi e sfortune, Amos non si arrende. La sua vita avrà una vera e propria svolta grazie alla sua passione e al talento per la musica.

Ben presto il ragazzo avrà un successo internazionale, che lo porterà a ottenere il primo vero successo in palcoscenico con l’esecuzione del Miserere insieme a Zucchero.

La musica del silenzio film, il cast completo

Tanti gli attori che fanno parte di questo film, tratto dall’omonimo romanzo scritto dallo stesso Bocelli. Nel ruolo dell’alter ego del tenore, Amos Bardi, troviamo l’attore Toby Sebastian. Nel film è presente anche lo stesso Bocelli nel ruolo di sé stesso.

Nel cast anche Antonio Banderas, Luisa Ranieri ed Ennio Fantastichini. Ecco tutti gli attori e i personaggi del film La musica del silenzio:

Toby Sebastian: Amos Bardi (adulto)

Jordi Mollà: Alessandro, papà di Amos

Luisa Ranieri: Edi, mamma di Amos

Ennio Fantastichini: Zio Giovanni

Francesco Salvi: Ettore

Antonio Banderas: maestro

Nadir Caselli: Elena

Alessandro Sperduti: Adriano

Stefania Orsola Garello: moglie del maestro

Antonella Attili: signora Giamprini

Andrea Bocelli: Se stesso

Zucchero Fornaciari: Se stesso

La musica del silenzio film, il trailer

Ecco il trailer ufficiale della pellicola diretta da Michael Radford, ispirata alla vita di Andrea Bocelli.

La musica del silenzio, dove vedere il film in tv e in streaming

Come fare per vedere La musica del silenzio in tv? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – sabato 24 agosto 2019 – a partire dalle 22.30 su Rai 1, subito dopo la puntata speciale di Techetechete Superstar dedicata a Luciano Pavarotti.

La rete di viale Mazzini è disponibile in chiaro (gratuitamente) al tasto 1 del telecomando del digitale terrestre, anche al tasto 501 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 101 del decoder.

Non siete a casa questa sera e non potete utilizzare la tv? Non vi preoccupate, basta avere un pc, uno smartphone o un tablet e potete seguire in streaming il film grazie a RaiPlay, la piattaforma che permette all’utente di usufruire gratuitamente (previa registrazione con mail o social network) di tutti i contenuti del servizio pubblico.

In live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

Dove vedere Rai 1 in streaming