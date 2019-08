Uomo seminudo trascina una donna per strada: gli agenti scoprono una sorpresa dopo averlo fermato

Un uomo seminudo è stato fermato dalla polizia perché avvistato mentre trascinava per strada una donna incosciente a seno scoperto.

Secondo quanto riportato dagli agenti e secondo quanto emerso dalle segnalazioni, sembrava che l’uomo volesse gettare la donna giù da un ponte poco distante dalla scena. Inoltre, trascinando il corpo della ragazza in topless l’uomo le avrebbe fatto sbattere la testa contro un marciapiede.

Questi sono i racconti che hanno ascoltato gli agenti di Kansas City, Stati Uniti. Una volta arrivata sul posto, però, la polizia si è resa conto che l’uomo non era un omicida e che quella che stava trascinando non era una donna, si trattava infatti di una bambola a grandezza naturale.

Una videocamera del traffico cittadino ha ripreso alcune scene, che sono state poi condivise sul profilo Twitter della polizia di Kansas City. La vicenda si è conclusa senza drammi, i poliziotti hanno infatti espresso solo un avvertimento: quello di non portare più la bambola in giro per la città.

