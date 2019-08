Una donna incontra la sua migliore amica dell’Università dopo aver scoperto di essere gay e essersi sposata e inizia con lei una storia di sesso, tradendo la moglie.

È la storia raccontata alla posta del cuore del quotidiano britannico The Sun dalla donna.

“Sono una donna di 31 anni e ho incontrato la mia amica all’università. Era di un anno più piccola di me, aperta sulla sua sessualità molto più di me, ma non mi metteva pressione.

Avevo avuto una serie di ragazzi, ma nessuna delle relazioni era andata a buon fine, e lei ascoltava con pazienza le mie lamentele.

Ci siamo perse di viste dopo la laurea e ho incontrato mia moglie a lavoro.

Ci siamo innamorate profondamente, eravamo entrambe amanti dei viaggi, e grazie a lei ho realizzato di dover fare coming out con i miei amici e colleghi.

Abbiamo avuto una relazione molto passionale e tutti erano felici per noi quando ci siamo sposate quattro anni fa: Lei ha 36 anni.

All’inizio di quest’anno la mia amica dell’università è entrata in contatto con me attraverso un collega di lavoro. Ci siamo incontrati per un drink dopo lavoro ed è stato elettrizante.

Non era sorpresa del fatto che avessi realizzato di essere gay ed era contenta di sapere del mio matrimonio, o almeno questo è quello che aveva detto. Alla fine della serata ci siamo date un bacio di addio. Doveva essere amichevole ma si è trasformato in un lungo bacio appassionato.

Ci siamo incontrate un’altra volta la settimana successiva e eravamo d’accordo sul fatto di dover parlare. Peccato che non abbiamo parlato per niente. Siamo andate a casa sua e abbiamo trascorso la serata a letto facendo un sesso fuori dal comune. La nostra relazione è andata avanti per due mesi ma mi sentivo così in colpa che ho confessato tutto a mia moglie.

Mi ha perdonata e le ho promesso che sarebbe finita, ma non posso smettere. Sono completamente dipendente.

Amo veramente mia moglie e so che lei mi ama ma in questi giorni non riusciamo più ad avvicinarsi.

Non voglio ferirla ma non posso continuare a mentirle. La mia amica vorrebbe una relazione seria ma capisce la mia confusione, cosa dovrei fare?“, chiedere la donna alla rubrica.

