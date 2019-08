Matteo Salvini lancia un messaggio al M5S: “O accordo di governo o voto”

“Abbiamo dato uno scossone, ora o si fa un accordo di governo oppure si vota”: a dirlo è Matteo Salvini, che lancia un messaggio al M5S dopo l’apertura della crisi di governo.

Il leader della Lega ha parlato in una diretta Facebook in cui ha fatto il punto sulla situazione politica che l’Italia sta vivendo. Dopo aver annunciato che la Ocean Viking non sarebbe arrivata in Italia, rivendicando anche i suoi successi da ministro dell’Interno, Matteo Salvini si è concentrato sulla crisi, affermando che farà di tutto per evitare l’accordo tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico.

Governo news: le ultime notizie

“Non capisco come il M5S possa allearsi con quello che solo pochi giorni fa definiva “il partito di Bibbiano”, ci vuole fegato. Io non potrei mai stare al governo con Renzi e la Boschi” ha affermato il vicepremier uscente durante la sua live.

Quando la diretta sta per terminare, Salvini spiega i motivi che lo hanno portato ad aprire la crisi di governo. “Abbiamo dato uno scossone – ha dichiarato il leader del Carroccio – perché c’era un governo fermo da mesi, bloccato da veti e no. Adesso, alla luce del sole, o c’è un accordo con una squadra, un progetto per lavorare bene per l’Italia oppure c’è la via del voto”.

Salvini non nomina mai il M5S, ma è chiaro che quando parla di “progetto” e “accordo” si riferisce proprio all’ex alleato Di Maio. D’altronde, il concetto era già stato esposto da Salvini nel corso delle consultazioni, che si sono tenute ieri, giovedì 22 agosto, al Quirinale.

Secondo indiscrezioni, inoltre, il ministro della Lega avrebbe offerto a Di Maio il ruolo di vicepremier pur di non compiere lo strappo decisivo, forse spaventato da un possibile governo M5S – PD, ma anche dai sondaggi, che danno il Carroccio in calo.