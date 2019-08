Oroscopo Paolo Fox 23 agosto 2019 | Oroscopo di oggi | Del giorno | Previsioni | Segni

OROSCOPO PAOLO FOX DI OGGI 23 AGOSTO 2019 – Paolo Fox è considerato da sempre il guru degli astrologi. Il suo oroscopo, infatti, è da sempre uno dei più seguiti e apprezzati, anche per la sua naturale pacatezza e simpatia, che lo ha fatto diventare un personaggio televisivo molto conosciuto, ospite di trasmissioni come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di oggi, venerdì 23 agosto 2019, segno per segno.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 23 agosto 2019 | Previsioni

I nati sotto il segno dell’Ariete devono prepararsi a una giornata votata soprattutto sul denaro e sugli affari. Il vostro solito istinto, infatti, in questo venerdì sarà rafforzato dall’influenza delle stelle: approfittatene per tuffarvi su alcuni investimenti. Occhio però a non sperperare il vostro denaro. Buone notizie in arrivo in amore.

Amici del Toro, in questo fine settimana sarete pervasi da una bellissima sensazione di tranquillità. Grazie alle stelle, infatti, vi metterete alle spalle alcuni cattivi pensieri che vi hanno assalito negli ultimi giorni. Approfittate di questo venerdì per fare qualcosa di particolare, qualcosa che non avete mai fatto e che vi faccia distrarre ulteriormente. Buone notizie in arrivo sul lavoro, grazie all’influenza del Sole sul vostro segno.

Per i Gemelli si apre un weekend molto importante e delicato, durante il quale alcuni nodi nel rapporto con il partner verranno al pettine. Siete convinti che la persona che dice di amarvi in realtà vi stia nascondendo molte cose e quindi volete fare luce. Le stelle tuttavia vi consigliano di ricorrere al dialogo e di non andare per forza allo scontro.

Amici del Cancro, qualcosa sul lavoro non vi lascia tranquilli. Siete convinti che non riuscite a esprimervi al massimo delle vostre potenzialità e che il motivo sta tutto nell’atteggiamento di qualche collega che farebbe di tutto per oscurarvi. Ultimamente state pensando di cambiare professione, ma è meglio aspettare l’arrivo dell’autunno per qualsiasi, drastica decisione.

Il Leone invece aprirà il suo venerdì 23 agosto 2019 con una bellissima notizia, che gli garantirà uno splendido sorriso per tutta la giornata. Del resto, amici del Leone, vi sentite molto in forma e siete vogliosi di divertirvi e non pensare troppo al lavoro in questo giorno. Se siete single, ci sono buone possibilità di fare nuove conoscenze oggi.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 23 agosto 2019 | Vergine

Quanto nervosismo per voi, nati sotto il segno della Vergine. C’è qualcosa, nella vostra famiglia, che non vi lascia tranquilli. Il comportamento di una persona cara non vi va giù e avete deciso di parlargliene: peccato che dal dialogo non sia scaturito nulla di interessante. Cercate di capire le sue ragioni, però, prima di scontrarvi a viso aperto.

Quante buone notizie in amore per la Bilancia. Per quelli tra voi che sono single, in questo venerdì 23 agosto 2019 sono in arrivo buone notizie e soprattutto si apre una fase di nuove conoscenze e voglia di buttarsi. Chi di voi è in coppia, invece, approfitterà di questa giornata per stare in intimità con il partner, lontano da occhi indiscreti o dalle distrazioni della solita routine.

Amici dello Scorpione, finalmente siete in ripresa. Non è un periodo facile quello che state affrontando, ma sorprendentemente state reagendo bene. Voi stessi eravate convinti che avreste vissuto alcuni cambiamenti in modo tragico, e invece vi siete resi conto di quanto siate forti. Continuate così, e scatenatevi sul lavoro grazie alla vostra infinita preparazione.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 23 agosto 2019 | Sagittario

I Sagittario in questo venerdì saranno molto nervosi, soprattutto perché alcune persone che si dichiarano amiche in realtà vi fanno la doppia faccia. Iniziate a tagliare i rami secchi, senza remore o pentimenti. Vedrete che starete subito meglio. Le stelle vi consigliano di non trascurare nemmeno l’aspetto economico.

Il Capricorno è in formissima: in amore tutto procede a gonfie vele, sul lavoro – specie chi di voi sta vivendo da poco una nuova esperienza professionale – i presupposti sono ottimi e fanno intravedere una rapida crescita. Dalla famiglia arriva qualche grattacapo, soprattutto a causa di alcune persone troppo possessive, ma riuscirete a sopravvivere.

Per l’Acquario è in arrivo un venerdì difficile da affrontare. Un po’ di noia, mista a qualche preoccupazione di troppo, vi farà passare la voglia di affrontare la solita routine. Vi manca l’entusiasmo e forse anche un po’ di autostima: lavorate su voi stessi, ma dedicatevi anche al partner, che ultimamente si sente un po’ trascurato.

Avete vissuto momenti migliori, voi dei Pesci, ma non vi lamentate come vostro solito. A lavoro non fate che accumulare stress, anche perché troppi colleghi fanno affidamento sulle vostre qualità. In amore, alcuni atteggiamenti del partner vi hanno resi sospettosi. Le stelle vi consigliano però di far finta di niente, al momento, e di studiare al meglio l’evolversi della situazione.

