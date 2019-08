Crisi di governo: la diretta live delle dichiarazioni di Matteo Salvini

Il giorno seguente le consultazioni al Quirinale, Matteo Salvini fa il punto della situazione sulla crisi di governo: di seguito la diretta live con le dichiarazioni del vicepremier uscente.

Le dichiarazioni di Salvini: la diretta live

Ore 12.38 – “Mai con Renzi e Boschi” – “Oggi pomeriggio c’è un incontro tra M5S e PD. Io per l’Italia faccio tutto, ma non chiedetemi di andare mai con Renzi o con la Boschi. No, no, no”.

Ore 12.33 – “Abbiamo dato uno scossone” – “Abbiamo scelto di dare uno scossone perché da mesi c’è un governo fermo. Adesso, alla luce del sole, o c’è un accordo con una squadra, un progetto per lavorare bene per l’Italia oppure c’è la via del voto”.

Ore 12.30 – “Io non mollo” – “Io non mollo, non la poltrona. Siamo qui per dare agli italiani o un governo stabile, che faccia cose, oppure gli ridiamo il diritto al voto”.

Ore 12.29 – “Ma veramente volete allearvi con il partito di Bibbiano?” – “Veramente i 5 Stelle vogliono allearsi con quello che fino a qualche giorno fa chiamavano “il partito di Bibbiano”. Ci vuole fegato, io non ci riuscirei mai. Chiedetemi tutto, ma con Renzi no, con la Boschi no”.

Ore 12.26 – “Via maestra sono le elezioni” – “La via maestra restano le elezioni”.

Ore 12.25 – “Giochini di palazzo PD-M5S mi lascia l’amaro in bocca” – “I giochini di palazzo tra Movimento 5 Stelle e PD mi lasciano l’amaro in bocca, ma non per me, per voi cittadini”.

Ore 12.22 – “Con la politica dei porti chiusi stiamo salvando vite” – “Con la politica dei porti chiusi stiamo salvando vite. Punto. Questi sono i numeri dell’Onu: nel 2019 sono 839 i morti e i dispersi nel mar Mediterraneo, nel 2016 erano 5mila”.

Ore 12.21 – “Stare all’opposizione è molto più facile” – “Qualche giornalista dice che sto facendo di tutto per non mollare la poltrona. Ma stare all’opposizione è molto più semplice, governare è sicuramente più difficile”.

Ore 12.20 – “Spero che qualcuno non riporti al governo Renzi” – “Spero che qualcuno non riporti al governo il Renzi dei porti aperti visti anche i dati sull’immigrazione”.

Ore 12.17 – I dati sull’immigrazione – “Ad oggi 23 agosto, ci sono stati 4722 sbarchi nel 2019″. Questa è la cura Salvini al governo, ecco perché farò di tutto per evitare che il Pd torni al governo”.

Ore 12.16 – “La Ocean Viking non arriverà in Italia” – “Vi annuncio che la Ocean Viking non arriverà in Italia”: lo ha dichiarato Salvini durante la diretta sul suo profilo Facebook.

Ore 12.15 – È iniziata la diretta live sul profilo Facebook di Matteo Salvini

Secondo alcune indiscrezioni, Matteo Salvini avrebbe deciso di tornare sui suoi passi, tentando di far rientrare la crisi di governo. Secondo un retroscena de La Repubblica, infatti, il leader della Lega avrebbe proposto a Luigi Di Maio di dare vita a un governo gialloverde bis proponendogli di diventare premier, mentre lui resterebbe vicepremier unico oltre che ministro dell’Interno. A convincere il leader del Carroccio a fare dietrofront sarebbero stati alcuni sondaggi, che danno la Lega in caduta libera.

Salvini, inoltre, teme un accordo tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico, che lo rilegherebbe all’opposizione per diverso tempo. Ecco perché sarebbe tentato a fare un passo indietro, così come fatto intendere anche dopo le consultazioni quando ha teso la mano all’ex alleato Luigi Di Maio.

Il ministro dell’Interno uscente, intanto, nella mattinata di venerdì 23 agosto ha postato sul suo profilo Facebook una foto che lo ritrae al lavoro al Viminale.

“Al lavoro al Ministero per difendere i confini e impedire l’ingresso nelle acque italiane alla nave Ocean Viking, Ong francese e bandiera norvegese. E ovviamente… Mai col PD!!!” si legge nella didascalia.

