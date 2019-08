Abito da sposa deriso

Un vestito deriso sul web senza pietà per un particolare davvero singolare: un lungo drappo marrone che scende all’altezza del fondoschiena. Lo racconta il giornale britannico The Sun, riportando le opinioni circolate in rete per l’abito davvero singolare che fa venire in mente – hanno evidenziato in tanti – uno sfortunato incidente. Nei commenti, su quella stoffa marrone che dal sedere della sposa arriva al pavimento, i commentatori non hanno usato mezze misure, parlando di “cacca”, “vera m***a” e ricordando uno spiacevole episodio raccontato proprio dal tabloid inglese a inizio mese, quello di una donna che nel giorno più bello defeca nel vestito bianco da 12mila dollari. Su Reddit qualcuno ha scritto ironicamente: “Proprio quello che una sposa sogna”, riferendosi ad escrementi.

E ancora, altro messaggio: “In quale altro modo dovresti nascondere le macchie di m… in un vestito bianco?”. The Sun ha riportato interi passaggi delle conversazioni. Si sono accese discussioni con espressioni volgari a ripetizione. Qualcuno si è spinto a parlare della possibilità di nascondere eventuali macchie di sangue perso con le mestruazioni o proprio macchie di escrementi. “E in quale altro modo nascondere le macchie di m***a in un vestito bianco?”. Insomma, un abito per nulla gradito.