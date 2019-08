Matrix 4 si farà: Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss di nuovo insieme

Matrix 4 si farà: Keanu Reeves torna sul set con Carrie-Anne Moss

Una delle saghe più amate del cinema potrà contare su un nuovo capitolo. Matrix 4 si farà. A dirigere (e scrivere) il quarto film sarà nuovamente Lana Wachowski, con Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss nuovamente nei panni di Neo e Trinity.

A dare l’annuncio ufficiale è stato Toby Emmerich, presidente di Warner Bros. che si occuperà di produrre e distribuire il film insieme a Village Roadshow Pictures.

“Non potremmo essere più entusiasti nell’entrare nuovamente in Matrix con Lana Wachowski: è una vera visionaria, unica e originale dal punto di vista creativo, e siamo elettrizzati all’idea che scriverà, sarà regista e produttrice di questo nuovo capitolo nell’universo di The Matrix” ha dichiarato Toby Emmerich al magazine americano Variety.

La Wachowski ha lavorato alla trilogia originale di Matrix insieme alla sorella (la quale tempo fa aveva dichiarato che non avrebbe preso più parte a nessun film della saga cult) e, per questo quarto capitolo, oltre al suo nome vediamo anche Aleksander Hemon e David Mitchell salire a bordo per la realizzazione della sceneggiatura. Alla produzione sarà invece affiancata da Grant Hill.

Matrix 4 | Quando esce?

Quando partiranno le riprese di Matrix 4? Probabilmente nel 2020, permettendo quindi al film di arrivare in sala nel 2021. Da premettere che la Warner Bros. voleva tornare a parlare dell’Universo Matrix da almeno due anni ma, a causa della sospensione dei diritti di produzione, il progetto è stato rallentato.

“Molte delle idee che io e Lilly abbiamo esplorato 20 anni fa riguardanti la nostra realtà sono attualmente ancora più rilevanti. Sono davvero felice nel poter riavere questi personaggi nella mia vita e grata per un’altra opportunità di lavorare con i miei brillanti amici”, ha sottolineato Lana Wachowski.

A vent’anni di distanza dal primo Matrix, arriva la conferma di un quarto capitolo. I tre film precedenti, “The Matrix,” “The Matrix Reloaded” e “The Matrix Revolutions”, hanno incassato complessivamente più di 1,6 miliardi di dollari al box-office mondiale.

Al momento non sono state rese note informazioni sulla trama né sull’ambientazione o sul legame con le tre pellicole precedenti, portate al cinema tra il 1999 e il 2003. Incerto anche il coinvolgimento di Laurence Fishburne nei panni di Morpheus.